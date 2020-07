FREISTADT. Ulrike Steininger ging nach 21 Jahren als Schulleiterin der VS1 Freistadt in Pension. Zum Dank für ihr herausragendes Engagement an der Volksschule 1 pflanzten die Eltern, Kinder und Lehrer gemeinsam mit ihr einen Nussbaum im Schulgarten der Volksschule. "Dieser Baum symbolisiert ihre Haltung zu den Menschen und zu ihrer Tätigkeit als Schulleiterin", sagt die stellvertretende Schulleiterin Gertrude Wilfing. "Ulrike Steiningers Arbeit brachte viele wertvolle Früchte hervor. Eine große Offenheit gegenüber den ihr anvertrauten Menschen, aber auch gegenüber neuen Schulformen prägten ihr Tun. Menschlichkeit und Standhaftigkeit in schwierigen Situationen zeichneten sie in ihrem Schaffen aus. Immer war sie Ansprechpartnerin für Eltern, Kinder und das Lehrerteam." Im Anschluss überbrachten die Kinder selbstgestaltete Steine, die Steininger als Lebensspirale um den Baum legte.