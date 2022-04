FREISTADT. Pizzera & Jaus, der wohl heißeste Act der österreichischen Musikkabarettszene, ist am Samstag, 30. April, 20 Uhr, in der Messehalle Freistadt zu Gast. Wie niemand sonst, schaffen die beiden den Spagat zwischen Austropop und Comedy. Ihre Songs treffen ins Herz und sprechen, oft mit augenzwinkerndem Humor, ernste Themen an, oder zielen direkt auf die Lachmuskeln – und immer bringen die beiden perfekt inszenierte Unterhaltung auf die Bühnen.

Paul Pizzera ist einer der Shootingstars des vergangenen Jahrzehnts im deutschsprachigen Kabarett – seine ersten Schritte auf Kleinkunstbühnen machte er unter anderem in Freistadt, wo er 2012 mit dem Kabarettpreis „Freistädter Frischling“ ausgezeichnet wurde. Otto Jaus, ehemaliger Sängerknabe und ebenfalls erfolgreicher Solo-Kabarettist, ist die zweite Hälfte des kongenialen Duos. Dass die beiden also gemeinsam in ihren Doppelconférencen auch zwischen den Songs herrlich unterhalten, verwundert also nicht.

