Die Stadt Pregarten will dem Wunsch der Jugend nach mehr eigenem Raum nachkommen. In einer Online-Umfrage wird mit der Pregartner Jugend nach neuen jugendfreundlichen Plätzen im öffentlichen Raum gesucht.

PREGARTEN. Endlich wieder geregelte Unterrichtszeiten, wieder Freunde treffen und bald auch wieder gemeinsam fortgehen – die Jugend freut sich, nach der Corona-Zeit wieder ihre Freiheit zurückgewonnen zu haben. Ein gutes Angebot für die Jugend ist der Stadtgemeinde Pregarten ein großes Anliegen. Gerade die Corona-Krise hat auch in Pregarten gezeigt, wie wichtig Treffpunkte und eigene Plätze für die Jugendlichen sind. Diesem Wunsch wollen Bürgermeister Fritz Robeischl und Gemeindejugendreferentin Stefanie Kartusch jetzt – im wahrsten Sinne des Wortes – noch mehr Raum geben. Genauer gesagt ein ganzes "Wohnzimmer", wie die beiden es nennen.

Jugendliche selbst für "Wohnzimmer" verantwortlich

"Unsere Region tut viel für ihre Jugend", erklärt Bürgermeister Fritz Robeischl, "Wir haben das Regions-Jugendzentrum am Bahnhof in Pregarten, Beachvolleyballplätze, Pumptracks, Sportanlagen und wir widmen uns durch Streetwork gezielt den Herausforderungen der jungen Leute. Was uns noch fehlt, ist ein Platz für die Jugend, wo sie sich treffen kann. Und das ohne Konsumzwang, mit der Möglichkeit sich zu entfalten und in geselliger Runde." Wo dieser Platz am besten hinpasst, das sollen seine künftigen Nutzer selbst mitentscheiden. "Dass die Jugendlichen auch bereit sind die Verantwortung für so einen Platz zu übernehmen, das sehen wir Pregarten erfolgreich beim Beachvolleyballplatz", erklärt Gemeindejugendreferentin Stefanie Kartusch. "Nach diesem Prinzip – nämlich einen Platz, den die Jugend nutzt, aber für den sie auch selbst verantwortlich ist – wollen wir an diese neue Fläche herangehen. Wie in einem Wohnzimmer, soll man hier gerne zusammenkommen, aber auch wie einer Familie gemeinsam das Wohnzimmer in Ordnung halten."

Alle Jugendlichen eingeladen, bei Online-Umfrage mitzumachen

Dazu findet ab sofort eine Online-Umfrage unter pregarten.at/jugend statt. Alle Pregartner Jugendlichen sind eingeladen mitzumachen und sich mit Ihren Ideen einzubringen. "Dieser tolle Impuls unserer Gemeindejugendreferentin kommt genau zum richtigen Zeitpunkt", zeigt sich Bürgermeister Robeischl begeistert: "Ich freue mich auf die tollen Ideen unserer Jugend, mit denen wir dieses 'Jugendwohnzimmer' gemeinsam entstehen lassen werden und lade alle ein, bei der Umfrage mitzumachen!"