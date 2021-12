BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 18. Dezember wurden in Österreich insgesamt 15.827.503 Impfdosen verabreicht, davon haben 3.301.473 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 6.212.476 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (69,55 % der Gesamtbevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (70,44) und Hagenberg (69,62) nur zwei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking



(Stand: 18. Dezember)

1. Leopoldschlag 70,44

2. Hagenberg 69,62

3. Wartberg 69,34

4. Lasberg 68,33

5. Neumarkt 68,12

6. Kefermarkt 67,98

7. Windhaag 67,85

8. Pregarten 67,49

9. St. Leonhard 66,84

10. Freistadt 66,65

11. Gutau 66,10

11. Hirschbach 66,10

13. Unterweitersdorf 65,66

14. Tragwein 65,35

15. Rainbach 63,71

16. Bad Zell 63,67

17. Waldburg 63,60

18. Kaltenberg 63,28

19. Sandl 61,78

20. Liebenau 61,58

21. Königswiesen 61,33

22. Pierbach 60,26

23. St. Oswald 60,17

24. Unterweißenbach 59,66

25. Schönau 59,63

26. Weitersfelden 59,62

27. Grünbach 58,12

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 15. Dezember wurden in Österreich insgesamt 15.496.004 Impfdosen verabreicht, davon haben 3.074.367 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 6.161.525 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (68,98 % der Gesamtbevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (69,74) und Hagenberg (69,05) nur zwei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking

(Stand: 15. Dezember)

1. Leopoldschlag 69,74

2. Hagenberg 69,05

3. Wartberg 68,79

4. Lasberg 67,58

5. Neumarkt 67,55

6. Kefermarkt 67,38

7. Windhaag 67,09

8. Pregarten 66,80

9. St. Leonhard 66,02

10. Freistadt 65,84

11. Hirschbach 65,76

12. Gutau 65,48

13. Unterweitersdorf 65,16

14. Tragwein 65,00

15. Rainbach 63,37

16. Waldburg 63,24

17. Bad Zell 63,09

18. Kaltenberg 61,97

19. Sandl 61,35

20. Liebenau 60,68

21. Königswiesen 60,01

22. Pierbach 59,57

23. Schönau 59,07

24. Unterweißenbach 58,96

25. St. Oswald 58,56

26. Weitersfelden 57,63

27. Grünbach 57,45

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 10. Dezember wurden in Österreich insgesamt 15.056.198 Impfdosen verabreicht, davon haben 2.774.441 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 6.099.258 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (68,28 % der Gesamtbevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (69,24 Prozent), Hagenberg (68,66) und Wartberg (68,29) nur drei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking



(Stand: 10. Dezember)

1. Leopoldschlag 69,24

2. Hagenberg 68,66

3. Wartberg 68,29

4. Neumarkt 67,17

5. Lasberg 67,13

6. Kefermarkt 66,64

7. Pregarten 66,59

8. Windhaag 66,20

9. St. Leonhard 65,80

10. Freistadt 65,27

11. Hirschbach 65,08

12. Tragwein 64,61

13. Unterweitersdorf 64,52

14. Gutau 64,14

15. Rainbach 63,37

16. Bad Zell 63,26

17. Waldburg 62,54

18. Sandl 61,20

19. Kaltenberg 60,49

20. Liebenau 60,23

21. Königswiesen 59,55

22. Schönau 58,66

23. Pierbach 58,29

24. St. Oswald 58,04

25. Unterweißenbach 57,98

26. Weitersfelden 57,54

27. Grünbach 56,72

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 4. Dezember wurden in Österreich insgesamt 14.420.163 Impfdosen verabreicht, davon haben 2.310.187 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 6.039.992 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (67,62 % der Gesamtbevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (68,14 Prozent) und Hagenberg (67,80) nur zwei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking



(Stand: 4. Dezember)

1. Leopoldschlag 68,14

2. Hagenberg 67,80

3. Wartberg 67,30

4. Lasberg 66,84

5. Kefermarkt 66,27

6. Windhaag 66,07

7. Neumarkt 66,05

8. Pregarten 65,90

9. Freistadt 64,84

10. St. Leonhard 64,76

11. Tragwein 64,07

12. Hirschbach 63,81

13. Gutau 63,48

14. Rainbach 63,35

15. Unterweitersdorf 63,33

16. Bad Zell 62,92

17. Waldburg 61,19

18. Sandl 60,33

19. Kaltenberg 60,16

20. Liebenau 59,20

21. Königswiesen 58,42

22. Unterweißenbach 58,35

23. Pierbach 58,19

24. Schönau 58,15

25. Weitersfelden 57,06

26. St. Oswald 56,87

27. Grünbach 56,10

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 30. November wurden in Österreich insgesamt 13.940.870 Impfdosen verabreicht, davon haben 1.967.620 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.978.237 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (66,93 % der Gesamtbevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegt aktuell mit Leopoldschlag (67,74 Prozent) nur eine von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking

(Stand: 30. November)

1. Leopoldschlag 67,74

2. Hagenberg 66,80

3. Wartberg 66,25

4. Lasberg 66,17

5. Neumarkt 65,25

6. Kefermarkt 65,15

7. Pregarten 64,97

8. Windhaag 64,80

9. St. Leonhard 64,39

10. Freistadt 63,69

11. Hirschbach 63,21

12. Tragwein 63,02

13. Rainbach 62,73

14. Gutau 62,61

15. Unterweitersdorf 62,60

16. Bad Zell 61,69

17. Waldburg 60,20

18. Kaltenberg 60,00

19. Sandl 58,96

20. Königswiesen 57,38

21. Pierbach 57,31

22. Unterweißenbach 57,28

23. Schönau 56,87

24. Weitersfelden 56,78

25. Liebenau 56,38

26. St. Oswald 56,08

27. Grünbach 55,16

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 26. November wurden in Österreich insgesamt 13.568.950 Impfdosen verabreicht, davon haben 1.691.937 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.941.603 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (66,52 % der Gesamtbevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (67,43 %) und Hagenberg (66,62 %) nur zwei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking



(Stand: 26. November)

1. Leopoldschlag 67,43

2. Hagenberg 66,62

3. Wartberg 66,04

4. Lasberg 65,96

5. Neumarkt 64,84

6. Kefermarkt 64,74

7. Windhaag 64,61

8. Pregarten 64,59

9. St. Leonhard 64,09

10. Freistadt 63,54

11. Hirschbach 63,04

12. Tragwein 62,73

13. Rainbach 62,63

14. Gutau 62,50

15. Unterweitersdorf 62,24

16. Bad Zell 61,38

17. Waldburg 60,06

18. Kaltenberg 60,00

19. Sandl 58,67

20. Unterweißenbach 57,28

21. Königswiesen 56,90

22. Weitersfelden 56,68

23. Pierbach 56,62

24. Schönau 56,57

25. Liebenau 56,38

26. St. Oswald 55,74

27. Grünbach 55,14

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 19. November wurden in Österreich insgesamt 12.781.084 Impfdosen verabreicht, davon haben 1.096.347 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.883.179 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (65,86 % der Gesamtbevölkerung sowie 74,46 % der impfbaren Bevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (66,63 %) und Hagenberg (65,90 %) nur zwei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking



(Stand: 19. November)



1. Leopoldschlag 66,63

2. Hagenberg 65,90

3. Wartberg 65,54

4. Lasberg 65,36

5. Kefermarkt 64,18

6. Pregarten 64,15

7. Windhaag 64,10

8. Neumarkt 64,08

9. Freistadt 62,86

10. Hirschbach 62,62

11. St. Leonhard 62,61

12. Tragwein 61,93

13. Rainbach 61,92

14. Gutau 61,74

15. Unterweitersdorf 61,55

16. Bad Zell 60,40

17. Waldburg 59,49

18. Kaltenberg 59,02

19. Sandl 57,94

20. Unterweißenbach 55,84

21. Schönau 55,80

22. Königswiesen 55,67

23. Weitersfelden 55,55

24. Pierbach 55,25

25. Liebenau 55,23

26. St. Oswald 55,02

27. Grünbach 54,02

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 16. November wurden in Österreich insgesamt 12.422.280 Impfdosen verabreicht, davon haben 841.065 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.849.755 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (65,49 % der Gesamtbevölkerung sowie 74,08 % der impfbaren Bevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (65,63 %) und Hagenberg (65,55 %) nur zwei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking



(Stand: 16. November)



1. Leopoldschlag 65,63

2. Hagenberg 65,55

3. Wartberg 65,17

4. Lasberg 64,94

5. Pregarten 63,96

6. Kefermarkt 63,90

7. Neumarkt 63,69

8. Windhaag 63,21

9. Freistadt 62,38

10. Hirschbach 62,36

11. St. Leonhard 62,31

12. Rainbach 61,62

13. Tragwein 61,32

14. Unterweitersdorf 61,23

15. Gutau 61,01

16. Bad Zell 60,05

17. Kaltenberg 59,02

18. Waldburg 58,71

19. Sandl 57,58

20. Schönau 55,65

21. Unterweißenbach 55,56

22. Königswiesen 55,21

23. Pierbach 55,15

24. Weitersfelden 55,07

25. St. Oswald 54,81

26. Liebenau 54,78

27. Grünbach 53,66

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 14. November wurden in Österreich insgesamt 12.252.891 Impfdosen verabreicht, davon haben 730.978 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.831.142 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (65,28 % der Gesamtbevölkerung sowie 73,80 % der impfbaren Bevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (65,53 %) und Hagenberg (65,40 %) nur zwei von 27 Gemeinden über dem Österreich-Durchschnitt.

Das Ranking



(Stand: 14. November)



1. Leopoldschlag 65,53

2. Hagenberg 65,40

3. Wartberg 65,05

4. Lasberg 64,76

5. Kefermarkt 63,81

6. Pregarten 63,70

7. Neumarkt 63,50

8. Windhaag 63,14

9. Hirschbach 62,28

10. Freistadt 62,17

11. St. Leonhard 62,02

12. Rainbach 61,55

13. Tragwein 61,19

14. Unterweitersdorf 61,10

15. Gutau 60,47

16. Bad Zell 59,82

17. Waldburg 58,64

18. Kaltenberg 58,52

19. Sandl 57,43

20. Unterweißenbach 55,51

21. Schönau 55,39

22. Pierbach 55,05

23. Königswiesen 54,95

24. Weitersfelden 54,69

25. St. Oswald 54,16

26. Grünbach 53,50

27. Liebenau 53,30

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 13. November wurden in Österreich insgesamt 12.209.603 Impfdosen verabreicht, davon haben 705.705 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.826.300 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (65,22 % der Gesamtbevölkerung sowie 73,74 % der impfbaren Bevölkerung). Im Bezirk Freistadt liegen aktuell mit Leopoldschlag (65,43 %) und Hagenberg (65,40 %) nur zwei von 27 Gemeinden oberhalb des Österreich-Durchschnitts.

Das Ranking

(Stand 13. November)



1. Leopoldschlag 65,43

2. Hagenberg 65,40

3. Wartberg 65,05

4. Lasberg 64,72

5. Kefermarkt 63,81

6. Pregarten 63,63

7. Neumarkt 63,50

8. Windhaag 63,08

9. Hirschbach 62,28

10. Freistadt 62,12

11. St. Leonhard 62,02

12. Rainbach 61,42

13. Tragwein 61,13

14. Unterweitersdorf 61,05

15. Gutau 60,47

16. Bad Zell 59,75

17. Waldburg 58,57

18. Kaltenberg 58,20

19. Sandl 57,43

20. Schönau 55,34

21. Unterweißenbach 55,10

22. Pierbach 55,05

23. Königswiesen 54,92

24. Weitersfelden 54,69

25. St. Oswald 54,09

26. Grünbach 53,40

27. Liebenau 53,30

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 12. November wurden in Österreich insgesamt 12.148.267 Impfdosen verabreicht, davon haben 670.692 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.818.378 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (65,14 % der Gesamtbevölkerung sowie 73,64 % der impfbaren Bevölkerung). Und so sieht's aktuell in den 27 Gemeinden im Bezirk Freistadt aus: Spitzenreiter ist Leopoldschlag, wo 65,43 Prozent der Bevölkerung ein gültiges Impfzertifikat besitzen, auf Platz zwei folgt Hagenberg. Schlusslicht ist weiterhin Liebenau mit nur 53,30 Prozent.

Das Ranking

(Stand 12. November)

1. Leopoldschlag 65,43

2. Hagenberg 65,33

3. Wartberg 64,89

4. Lasberg 64,72

5. Kefermarkt 63,72

6. Pregarten 63,56

7. Neumarkt 63,47

8. Windhaag 62,83

9. Freistadt 62,06

10. St. Leonhard 62,02

11. Hirschbach 61,94

12. Rainbach 61,42

13. Tragwein 61,07

14. Unterweitersdorf 60,96

15. Gutau 60,47

16. Bad Zell 59,75

17. Waldburg 58,29

18. Kaltenberg 58,20

19. Sandl 57,43

20. Schönau 55,43

21. Unterweißenbach 55,10

22. Königswiesen 54,83

23. Pierbach 54,76

24. Weitersfelden 54,76

25. St. Oswald 54,09

26. Grünbach 53,35

27. Liebenau 53,30

.

.

.

BEZIRK FREISTADT. Mit Stand 9. November wurden in Österreich insgesamt 11.876.399 Impfdosen verabreicht, davon haben 507.855 Menschen eine dritte Dosis erhalten. 5.782.866 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat (64,74% der Gesamtbevölkerung sowie 73,19% der impfbaren Bevölkerung). Und so sieht's aktuell in den 27 Gemeinden im Bezirk Freistadt aus: Spitzenreiter ist Hagenberg, wo 65,12 Prozent der Bevölkerung ein gültiges Impfzertifikat besitzen, Schlusslicht ist Liebenau mit nur 52,47 Prozent.

Das Ranking

(Stand 9. November)



1. Hagenberg 65,12

2. Leopoldschlag 64,53

3. Wartberg 64,46

4. Lasberg 64,09

5. Kefermarkt 63,25

6. Pregarten 63,22

7. Neumarkt 63,03

8. Windhaag 62,70

9. Hirschbach 61,51

10. Freistadt 61,39

11. St. Leonhard 60,98

12. Rainbach 60,88

13. Unterweitersdorf 60,59

14. Tragwein 60,46

15. Gutau 60,14

16. Bad Zell 59,03

17. Kaltenberg 57,87

18. Waldburg 57,51

19. Sandl 56,56

20. Schönau 54,78

21. Unterweißenbach 54,68

22. Weitersfelden 54,41

23. Pierbach 54,17

24. Königswiesen 53,92

25. St. Oswald 53,33

26. Grünbach 53,09

27. Liebenau 52,47

Gesundheitsministerium