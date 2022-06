Zu einem stimmungsvollen und abwechslungsreichen Sommerabend am Zülowplatz in Hirschbach lädt der Musikverein am Freitag, den 8. Juli 2022, ab 19 Uhr. Die Intention der Veranstaltung: einen gemütlichen, musikalischen Abend sowohl für HirschbacherInnen als auch für auswärtige Gäste anbieten. Das Ambiente des Zülowplatzes (Nähe Gemeindeamt) bietet dafür ideale Voraussetzungen. Neben einem konzertanten Teil durch die Musikkapelle wird auch das Jugendorchester „fortefortissimo“ auftreten. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Bei Schlechtwetter findet der Abend im Kulturraum der Volksschule statt.