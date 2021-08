GRÜNBACH. Hinter dem Bike-Team Kaiser (Christian Auer, Christoph Brunthaler, Alexander Brandl und Daniel Lumplecker) belegte die Mannschaft von Radsport Fischerlehner bei der MTB-Kernlandtrophy in Grünbach den zweiten Platz im 6-Stunden-Bewerb. Firmenchef Martin Fischerlehner trat nach vielen stressigen Wochen aufgrund seiner Shop-Neueröffnung in Trölsberg (Freistadt) auch selbst in die Pedale. Zu seinem Team gehörten sein Mitarbeiter Finley Friedrich sowie Marcel Machner und Mountainbike-Legende Adi Grundner.

Kernlandtrophy