NEUMARKT. "Ui, da muss ich froh sein, wenn ich ein paar Games mache", dachte sich Markus "Maki" Leitner, als er Thomas Glasner im Halbfinale brillieren sah. Doch unverhofft kommt oft: Der 20-jährige Neumarkter, der für den TV Kronast spielt, setzte sich im Finale der Tennis-Bezirksmeisterschaft mit 7:6, 6:3 gegen den großen Favoriten aus Summerau durch. "Ich habe den Heimvorteil ausgenützt und hatte in der einen oder anderen Szene auch das Glück auf meiner Seite", sagt der neue Champion, der im Herbst ein Lehramtsstudium (Naturwissenschaft, Geographie) in Linz und Salzburg beginnen wird.

Vom Tennis- auf den Fußballplatz

Der Sieg gegen Glasner war nicht "Makis" einziger Triumph am vergangenen Sonntag. Wenige Stunden danach wurde er in der Fußballkampfmannschaft der Union Neumarkt gegen die DSG Union Gutau eingewechselt. Dort half er maßgeblich mit, dass sein Team einen 0:1-Rückstand noch in einen 2:1-Last-minute-Sieg drehte.

Sarah Achhorner siegt bei den Frauen

Auch bei den Frauen gab es mit Sarah Achhorner einen Neumarkter Erfolg. Sie besiegte Julia Brandstetter (FFC Freistadt) in drei Sätzen mit 6:4, 2:6 und 6:1. Weitere Klassensieger im Einzel: Denino Berger (Gutau), Sarah Freudenthaler (Kefermarkt), Alexander Weidinger (Kronast), Sonja Pachinger (Summerau), Jürgen Überegger (Kronast), Johann Achhorner (Neumarkt), Andreas Klopf (Königswiesen), Eduard Gallistl (Pregarten).

