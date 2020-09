Von 11. bis 13. September holt Hagenberg die Animationskunst im Rahmen des Arts Electronica Medienfestivals wieder prominent vor den Vorhang.

HAGENBERG. Das "Expanded Animation Symposium" des FH-Oberösterreich-Departments für Digitale Medien geht in die achte Runde und präsentiert sich dabei nicht nur im neuen Online-Format. Es wartet außerdem mit einer neuen Rekordzahl an Vorträgen von internationalen Experten und erstmals mit einer Summer School als Special auf. Das seit 2013 jährlich stattfindende Event steht heuer unter dem Motto „Appeal of the Analogue“ und dauert drei Tage.

26 Vortragende aus aller Welt

Bekannte Künstler und preisgekrönte Experten aus Ländern wie Korea, den USA, Frankreich, Großbritannien, Belgien, Schweden, Lettland und natürlich Österreich sowie Deutschland werden bei dem Event vortragen. Sie geben in 34 virtuellen Talks Live-Einblick in ihre Arbeit und zeigen neue Trends und Entwicklungen in der Computeranimation sowie deren Verbindung zu Performance Art, Computerspiel, Interaktion und Audio auf. Die Vorträge und Diskussionsrunden sind für Studierende, Künstler, Forscher und alle anderen Interessierten kostenlos via YouTube Livestream zugänglich. Gleiches gilt für die Summer School, die von 8. bis 11. September am Campus Hagenberg stattfindet und das Symposium begleitet. Diese bietet zwei Workshops zu prozeduralen Animationstechniken und der Produktion von Filmen mit Game Engines, die von Digital Arts Absolvent der FH OÖ gehalten werden.

Mehr Infos unter expandedanimation.com

Die Vorträge, Workshops und Diskussionen sind auch über arts.electronica.art kostenlos zugänglich