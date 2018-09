Kefermarkter Sängerin präsentiert neues Album

24.09.2018, 16:59 Uhr

In den Songs verarbeitet Frontfrau und Songwriterin Lucia Leena – die in Wirklichkeit Lucia Karning heißt und aus Kefermarkt stammt – eine kritische Phase in ihrem Künstlerinnendasein: Stimmverlust, innere Leere und Angst vor dem Stillstand. Durch die Neuentdeckung der eigenen Leidenschaft für Tanz und eine 30-stündige Zugreise von New York nach New Orleans inspiriert, schreibt Lucia Leena die zwölf Tracks von „Pendulum“, die sowohl den Groove großschreiben als auch textliche Substanz bieten. Das Unterwegssein selbst stiftet dabei Sinn: Wie ein Pendel ist das erzählerische Ich ständig in Bewegung – ein ewiges Auf und Ab, ein nicht endendes Schaukeln.Am Donnerstag, 25. Oktober, 20 Uhr, tritt Listen to Leena im Salzhof Freistadt auf.Lucia Leena (Vocals, Guitars), Jakob Mayr (Trombone, Trumpet), Simon Raab (Keyboards, Synth), Felipe Ramos (Bass), Andi Senn (Drums, Electronics).