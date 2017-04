Das Jugendorchester Young Wood and Brass lädt am 13. Mai 2017 um 19:30 wieder zum jährlichen Konzert im Frühjahr ein, heuer in der Bruckmühle in Pregarten. Das traditionelle Muttertagskonzert findet dieses Jahr erstmals unter neuem Namen statt, nämlich „Young Wood and Brass in Concert“. Abgesehen vom neuen Konzertnamen gibt es wieder ein völlig neues Programm, viele neue Jungmusiker und vielleicht auch sonst noch diverse Neuigkeiten – Lassen Sie sich überraschen! Zu Besuch ist heuer außerdem die Jugendkapelle Sandl-St. Oswald, die eine Konzerthälfte für uns musizieren wird.

Das Jugendorchester Young Wood and Brass freut sich über Ihren Besuch!