Maurerlehrlinge betonierten in Spanien

05.10.2017, 12:14 Uhr

Die Klasse arbeitete zwei Wochen lang auf Baustellen in Valencia und sammelte Erfahrungen auf Altbaustellen im historischen Zentrum. Aber auch auf modernen Villenbaustellen brachten sich die Maurerlehrlinge handwerklich mit ein. Teile des Arbeitsalltages in Spanien waren sowohl typische Maurerarbeiten an alter Bausubstanz als auch moderne Techniken rund um den Passivhausbau.In ihrer Freizeit besuchten die Lehrlinge das moderne architektonische Viertel „Ciudad de las Artes“. Ein Gebäude des Komplexes ist das L’Oceanogràfic, das größte Aquarium Europas, das ebenfalls ein Anlaufpunkt der Klasse war. Betreut wurden die Schüler von den Lehrern Harald Röck, Josef Hennerbichler, Klaus Kern und Andreas Manzenreiter. "Das Projekt 'Work-Experience Valencia' war das erste von weiteren Projekten in den kommenden Jahren", sagt Röck.