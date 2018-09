"Soziales Wissen stärken" wird fortgesetzt

21.09.2018, 12:10 Uhr

2016 wurde ein von der Leaderregion Mühlviertler Kernland gefördertes Projekt gestartet, das unter dem Motto „Soziales Wissen stärken“ wichtige Grundinformationen über soziale Angebote in der Region vermittelte. Ein Team aus verschiedenen sozialen Einrichtungen organisierte in Zusammenarbeit mit der HAK/HTL Freistadt eine Weiterbildungsreihe für Gemeinden, Pfarren und sozial interessierte Bürger. In vier Informationsnachmittagen wurden das soziale Wissen und die Kompetenz gestärkt.

2018 gibt es nun ein zweites Fortsetzungstreffen. Es findet am Montag, 8. Oktober, 16 Uhr, in der Bezirkshauptmannschaft Freistadt statt. Dabei werden neue und zusätzliche Sozialangebote vorgestellt. Alle Interessierten sind zur kostenlosen Teilnahme herzlich eingeladen und mögen sich beim Sozialservice Freistadt unter der Telefonnummer 07942 / 77778 oder per E-Mail unter freistadt@sozialservice.at anmelden.