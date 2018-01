Bezirksmeisterschaften Luftpistole und Luftgewehr

30.01.2018, 17:49 Uhr

Erfreulich ist auch, daß rund 80 Starter aus den Jugendklassen kommen. Dies ist den zahlreichen Jugendbetreuern in den Vereinen im ganzen Bezirk zu verdanken, welche in unzähligen ehrenamtlichen Stunden den Nachwuchs trainieren und diesen zu den verschiedensten Bewerben wie Landesmeisterschaften und auch Staatsmeisterschaften begleiten!Anmerkung am Rande: bedauerlicherweise wurden vom Land Oberösterreich völlig überraschend die Förderungen für Bezirksmeisterschaften zur Gänze gestrichen...

Bei den Männern Luftpistole konnte Dominik Wieser (SG Freistadt) seinen Vorjahressieg wiederholen. Mit dem Luftgewehr heißt der neue Bezirksmeister in der Männerklasse Stefan Gusenbauer (SV Bad Zell), welcher somit Klaus Freudenthaler (Union Neumarkt) ablöste. Und bei den Frauen heißt die neue Bezirksmeisterin mit dem Luftgewehr Claudia Emmer (SG Alberndorf).Unter der Adresse www.schuetzen-freistadt.at sind die vollständige Ergebnisliste sowie jede Menge Fotos von den Bewerben zu finden.