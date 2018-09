Matthias Aumayr ist Duathlon-Vizeweltmeister

06.09.2018, 18:04 Uhr

Was Hawaii für die Triathleten ist, das ist Zofingen in der Schweiz für die Duathleten. Am Start war die absolute Weltklasse vertreten. "Zofingen hat aufgrund der unglaublich schwierigen Strecke einen ganz besonderen Mythos", sagt Aumayr. "Das tatsächliche Erreichen des Ziels ist bis kurz vor Schluss nicht gewiss."Doch Aumayr war perfekt vorbereitet. Bei seinem ersten Antreten bei einer Weltmeisterschaft lief alles wie am Schnürchen. Der Dank gilt seiner Familie und Trainer-Freund Martin Moucka aus Freistadt, der seine Betreuung organisierte. "Ich kann das gar nicht oft genug betonen, wie wichtig sich das Umfeld gerade in Zofingen darstellt."