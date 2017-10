TAEKWONDO: Erster internationaler Erfolg

07.10.2017, 20:08 Uhr

Internationalen Achensee Trophy

war Fahrt nach Maurach / Tirol zursehr wohl die Reise wert. Zum ersten Mal in seiner jungen Sportlerkarriere erkämpfte er einen Sieg bei einem international ausgeschriebenen Turnier. Im Finale der Nachwuchsklasse siegte er sogar vorzeitig mit 23 zu 3 Punkten. Ein toller Erfolg, zu dem wir herzlich gratulieren.Nicht ganz so rund lief es bei Michael Neubauer, der eine Gewichtsklasse höher antreten musste. Hier war dann leider schon im Semifinale Endstation. Also je einmal Gold und Bronze für die Freistädter Taekwondo-Kämpfer.