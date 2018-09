In der Firma Schinko setzt man verstärkt auf Frauen

11.09.2018, 11:03 Uhr

„Frauen vor“ lautete das Motto, denn das Unternehmen wandte sich mit dieser Veranstaltung gezielt an Um- und Wiedereinsteigerinnen. Ihnen bot man einen halben Tag lang die Chance, das Unternehmen von innen kennenzulernen, von bereits bei Schinko tätigen Mitarbeiterinnen Erfahrungen einzuholen und möglicherweise den idealen Arbeitsplatz zu finden.„Es freut uns, dass so viele Frauen reges Interesse an unserem Unternehmen zeigten. Von einer Scheu vor dem Metallbereich war nichts zu bemerken. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass es beiuns zahlreiche Beispiele von Frauen gibt, die ihre Tätigkeit bei uns lernten und mit Arbeitsumfeld und Arbeitszeit absolut zufrieden sind“, zieht Schinko-Geschäftsführer Gerhard Lengauer zufrieden Bilanz.Gezählte 102 Besucherinnen und Besucher kamen zu „Frauen vor“. Zum überwiegenden Teil Frauen, einige auch in Begleitung ihrer Männer. Manche, um zu erproben, ob und wie ihnen diese oder jene Tätigkeiten liegen. Manche, um sich eingehend zu informieren. Andere bereits mit der festen Absicht, es ihren Vorbildern bei Schinko nachzumachen und den Frauenanteil in der Produktion schon bald weiter zu erhöhen.Was das Unternehmen gezielt sucht: "Anlernkräfte für Teil- und Vollzeit, mit hoher Flexibilität und Bereitschaft zur 2-Schichtarbeit, und zwar für die Bereiche Vorfertigung, Blechtechnik und Endfertigung", so Lengauer.Der Andrang bei „Frauen vor“ war jedenfalls so groß, dass 15 Führungen durch den Betrieb nötig waren. Die extra eingerichtete Kinderbetreuung wurde in der Zwischenzeit von sieben Kindern genutzt.Frauen in der Technik ist ein zentrales Thema bei Schinko. Das Unternehmen verfolgt diese Strategie bereits über längere Zeit. Seit 15 Jahren bildet Schinko auch Mädchen in typischen Männerberufen aus und beschäftigt derzeit 15 Mitarbeiterinnen in der Fertigung. Dazu kommen noch elf Mitarbeiterinnen im Angestelltenbereich. Insgesamt zählt Schinko aktuell 150 Beschäftigte, darunter – als nicht mehr wegzudenkender Erfolgsfaktor – 25 Mit- arbeiterinnen.