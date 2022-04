Auch das Gailtal bleibt von dem derzeit herrschen Krieg nicht verschont. WernEr Plasounig, Leiter der Wirtschaftskammer Hermagor, klärt auf.

Der Krieg in der Ukraine versetzt viele in Schrecken. Die Bevölkerung des Staates sucht Zuflucht in den Nachbarländern. Doch verschont bleibt davon wohl keiner. Auch im Gailtal spürt man bereits erste Änderungen. Viele Rohstoffe sind nicht mehr in gewohnter Menge vorhanden und die Preise für alltägliche Notwendigkeiten schießen massiv in die Höhe. Das Gailtal befindet sich in der glücklichen Lage, dass grundlegende Dinge zum Leben im Tal selbst vorhanden sind. Das Lesachtal zum Beispiel ist es gewohnt, für eine kurze Zeit von der Umwelt abgeschnitten zu sein. „Die Auswirkungen dieses Krieges werden wir bis in den letzten Winkel, bis in das entfernteste Lesachtaler Bauernhaus spüren. Es sind die angenehmen Dinge, an die wir uns gewöhnt haben. Hier wird es kaum jemanden geben, der nicht betroffen ist. Ein unlogischer Krieg führt zu logischen Konsequenzen. Die Menschen und die Märkte sind verunsichert. Aufgrund von Produktions- und Lieferproblemen sind bereits jetzt viele Waren schwer verfügbar. Aber auch aufgrund von Vorsorgekäufen und Spekulationen“, so WernEr Plasounig, Leiter der Wirtschaftskammer Hermagor.

Mangel wird spürbar



Bis auf weiteres wird sich die Lage um den Rohstoffmangel nicht bessern, Ersatzteile und Komponenten werden für die Produktion teilweise nicht verfügbar sein. Die Betriebe versuchen derzeit, sich mit Rohstoffen einzudecken. Es gibt aber bereits Länder, die ein Ausfuhrverbot verhängen, um die eigene Volkswirtschaft zu schützen. Dieses Problem wird auch früher oder später den Tourismus betreffen, da zum Beispiel Kühlanlagen und Waschmaschinen nicht mehr verfügbar sind. „Bäcker werden weniger Mehl bekommen, Wellnesshotels werden unter hohen Energiepreisen leiden, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Das Aufbacken von Semmeln, die vorher eingefroren wurden, wird man sich künftig aus Energiekosten wohl überlegen“, so Plasounig. Massive Preissteigerungen gab es bereits bei den Spritpreisen. Auch hier ist der Krieg ein Preistreiber.

Mehr Kosten – höhere Preise



Vor allem Getreide, Energie, Öl, Gas, Stahl und Baustoffe sind derzeit sehr rar gestreut. Auch viele Dinge der Fahrzeugindustrie sind von diesem Mangel betroffen. Eine Hilfestellung diesbezüglich kann nur die Politik geben. „Die Wirtschaftskammer hat für unsere Unternehmen eine eigene Infoplattform zum Thema Ukraine-Krieg eingerichtet. Dort findet man alle aktuellen Informationen zu diesem Problem. Die Mehrkosten, die dadurch auf die Betriebe fallen, in welchem Bereich sie auch immer tätig sind, können nicht lange abgefedert werden. Die höheren Kosten für die Unternehmen werden sich auch deutlich in den Preisen der Endprodukte spürbar machen. „Es wird sehr rasch zu Verteuerungen kommen, die wir alle als Konsumenten zu zahlen haben. Natürlich werden einige überhitzte Preise auch wieder sinken, sicher nicht alle. Bei uns geht es um massive Einschränkungen und tiefe Griffe in unsere Geldbörsen. In der Ukraine geht es ums nackte Überleben. Ich wünsche den Menschen dort ein rasches Ende dieses Wahnsinns“, betont der Wirtschaftskammerleiter.