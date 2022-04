Heizen mit einer Luft-Wärmepumpe ist einfach und bequem und noch dazu sparsam. Sogar beim Standort der Wärmepumpe gibt es immer mehr Möglichkeiten – so etwa auch in Innenräumen.

GAILTAL. Bei einer Heizung ist vieles zu bedenken – neben den Kosten und der Umweltfreundlichkeit spielen für viele auch die Bedienung und der Wohlfühlfaktor eine große Rolle. Für Christina Mikel und Silvio Leirouz waren diese Faktoren bei Ihrer Heizung besonders wichtig. Die beiden haben sich vergangenes Jahr im Kärntner Gailtal ihren Traum vom Einfamilienhaus erfüllt. Geheizt wird es mit einer Luft-Wärmepumpe – doch vor ihrem Haus ist keine Heizung zu sehen! Wie geht das? „Uns war die Optik sehr wichtig und da wir genügend Platz in unserem Technikraum haben, war es für uns eine logische Entscheidung, die Wärmepumpe einfach innen zu installieren“, erzählt Silvio. Diese Möglichkeit bietet nicht nur einen optischen Vorteil, die Installation der Wärmepumpe wird dadurch auch kostengünstiger. Da die Heizung nicht im Freien steht, entfallen die Stromverbindung durch die Außenwand, die Steuerleitung sowie Kältemittel- oder Heizungsleitungen ins Freie.

Vom urigen Bauernhaus

Vor dem Einzug ins neue Heim wohnte die Jungfamilie in einem älteren Bauernhaus, das mit einem Holzvergaser beheizt wurde. „Wir mussten beim Holzvergaser fünf Mal am Tag nachheizen. Das lässt schon vermuten, was für uns der größte Komfort ist: Mit der Luft-Wärmepumpe ist es immer warm und wir haben immer warmes Wasser, ohne davor einheizen zu müssen“, freut sich Christina über den neuen Komfort. Die Entscheidung, im neuen Zuhause auf eine Luft-Wärmepumpe anstelle der Holzheizung zu setzen, war leicht: „Uns ist nicht nur der Wohlfühlfaktor sehr wichtig, sondern auch die komfortable Bedienung der Heizung. Sie muss funktionieren und praktisch sein und das ist vor allen anderen Heizsystemen die Wärmepumpe. Es läuft alles von alleine – die Wärmepumpe regelt sich einfach selbst“, erklärt Silvio.

Viele Vorteile

Die Begeisterung über die einfache Bedienung der Wärmepumpe hat sich gleich in der Nachbarschaft herumgesprochen: „Unser Nachbar hat sich aufgrund unserer Erfahrung für die gleiche Wärmepumpe entschieden“, schmunzelt Silvio Leirouz. Auch Christina und Silvio sind durch Empfehlungen auf ihre Luft-Wärmepumpe gestoßen: „Wir haben von unseren Freunden und Bekannten nur Gutes gehört. Vor allem was die Sparsamkeit und den geringen Aufwand betrifft“, so der junge Hausherr. Wie viel Strom die Familie im neuen Haus verbrauchen wird, weiß Silvio Leirouz bereits ziemlich genau: „Die neuesten Wärmepumpen heizen sehr effektiv. Nimmt man einen normalen Haushalt her, der in etwa 3.000 bis 4.000 kWh an Strom verbraucht, dann brauchen wir für den Haushalt und die Heizung zusammen ungefähr 8.000 kWh Strom pro Jahr. Rechnet man das auf die monatlichen Kosten um, ist die Luft-Wärmepumpe immer noch viel günstiger als alle anderen Heizsysteme“, ist Silvio Leirouz überzeugt. Neben Kosten und Komfort kann auch die Lautstärke der Heizung überzeugen. „Nicht lauter als ein Kühlschrank“, beschreibt Christina das leise Surren der Heizung, das sowieso nur beim Öffnen des Technikraums zu hören ist. Und noch etwas: „Wer mit Wärmepumpe heizt, setzt auch keine zusätzlichen CO2 Emissionen frei – ein wohl ganz wesentlicher Faktor, wenn wir an unsere Zukunft und an die Zukunft unserer Kinder denken!“ ergänzt Christina.

Installation von Profis betreut

Unterstützung bei der Planung holte man sich von den Energie-Experten der Kelag. „Uns wurde ganz genau erklärt, welche Art von Wärmepumpen für uns in Frage kommen und am besten für uns geeignet wären“, erklärt Silvio. „Schon eine spannende Zeit, in der wir viele Entscheidungen zu treffen hatten“, denken Christina und Silvio zurück und sind froh, hier professionell und ehrlich beraten worden zu sein. „Auch die Installation verlief sehr unkompliziert und schnell – was Besseres kann man sich als Häuslbauer nicht wünschen“, sind Christina und Silvio glücklich mit ihrer Entscheidung.