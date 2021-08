Müll am Rastplatz - Muss das sein?!

Auf einer meiner vielen Biketouren bin ich heute wieder einmal am Radweg R3 Richtung Watschig unterwegs gewesen. Bei einer an sich schönen Raststelle kurz vor dem Oselitzenbach habe ich leider wieder einmal sehen müssen, dass "Der Mensch das blödeste Vieh auf der Welt ist!"

Wie sonst ist es zu erklären das Menschen, egal ob Einheimische oder Urlauber unsere schöne Natur mit ihrem hinterlassenen Dreck verschandeln müssen. Es tut mir immer persönlich weh wenn ich so etwas sehe. Mir ist es unverständlich das ich wohl volle Flaschen, Dosen, Energieriegel, u.a mitnehmen kann aber das "Leergeschirr" dann zu schwer zum wieder mitnehmen ist und einfach liegen lasse.

Aber anscheinend ist das bei Menschen mit einem IQ von 2-3 (eine leere Scheibtruhe hat immerhin einen IQ von 4-5!) nicht möglich.

Für alle die es nicht glauben werden; es war möglich den Müll mit dem Bike zur nächsten Mülltonne mitzunehmen.