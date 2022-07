FROMBERG (pp). Nach 2-jähriger Pause darf heuer endlich wieder Publikum beim internationalem Fallschirmspringertreffen in Fromberg anwesend sein. Und so kamen am 1. Veranstaltungswochenende viele Besucher, um die einzigartige Atmosphäre vorort genießen zu können.

Für die kleinsten Besucher wird am Freitag, 8. Juli ab 14.30 Uhr wieder ein Kindernachmittag abgehalten. Das Musikfeuerwerk macht heuer mal eine Pause.

Für die ganz Mutigen besteht wieder die Möglichkeit, sich dem Adrenalinrausch bei einem Tandemsprung hinzugeben. Wer es nicht ganz so spektakulär braucht, kann bei einer Ballonfahrt die wunderschöne Umgebung von oben kennenlernen.

Zu bestaunen gibt es heuer auch einen Miniatur-Pink Boogie von Ernst Kiehtreiber. In etwa 1000 Arbeitsstunden hat er eine maßstabsgetreue Nachbildung des legendären Fliegers angefertigt. Dieser kann sogar kleine Fallschirmspringer abwerfer. Genau so wie der große Bruder.