WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker sprach mit Unternehmen aus dem Bezirk Gmünd über deren Anliegen.

BEZIRK GMÜND. Für den Austausch mit den Unternehmen aus ganz Niederösterreich lädt der Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), Wolfgang Ecker, zum virtuellen "NÖ Frühstück mit Zukunft". Im Fokus der Online-Gespräche liegen die Anliegen von jeweils acht Unternehmern - stellvertretend für jede Region.

"Ich möchte wissen, was unsere Unternehmerinnen und Unternehmer beschäftigt und was sie brauchen, um wieder durchstarten zu können. Denn die Wirtschaftskammer ist als Interessenvertreter nur so stark, wie sie die Rückmeldungen von ihren Mitgliedern bekommt", betont Ecker.

Die Gesprächsserie ging mit Unternehmern aus dem Bezirk Gmünd in die nächste Runde. Die Teilnehmer waren Andreas Talkner und Christian Gaugusch (Baufirma Talkner, Kleinpertholz), Michael Neugschwandtner (Lauffeuer Marketing, Großschönau), Thomas Brandeis (Asma GmbH, Weitra), Reinhard Maly (Autohaus Maly, Schrems), David Seidl (Franz Seidl & Sohn Ges.m.b.H., Weitra) und Kerstin Weißenböck (WaLaLa, Weitra) sowie Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber und Bezirksstellenleiter Andreas Krenn von der WK Gmünd.

Zentrale Themen: Fachkräfte und Digitalisierung

Als wichtige Anliegen kristallisierten sich im Gespräch die Suche nach Fachkräften und Lehrlingen heraus. "Ich veröffentliche Stellenausschreibungen auf diversen Kanälen. Die Suche gestaltet sich schwierig", berichtet Michael Neugschwandtner. "Es gibt immer weniger Bewerber und auch die Qualifizierung ist ein Thema", fügt Christian Gaugusch hinzu.

Aus Sicht der Gmünder Unternehmen bringt die Digitalisierung große Chancen. "Zoom ist ein Traum. Dadurch kann ich mir viele Dienstreisen ersparen", so Neugschwandtner.

Online-Meetings können aber nicht den persönlichen Kontakt ersetzen, wie Thomas Brandeis unterstreicht: "Man hat sich an digitale Meetings gewöhnt. Aber viele Dinge gehen einfach nur persönlich."

Reinhard Maly meint hingegen: "Für uns als Autohaus sind natürlich die sinkenden Kilometer-Leistungen im Zusammenhang mit Home-Office, weniger Reisen und Lockdowns ein Thema."

Verkehrsanbindung als Herausforderung

Auch über den Standort Waldviertel wurde gesprochen. "Die Verkehrsanbindung hier ist eine Herausforderung, weiß David Seidl. Vorteilhaft sieht er am Standort dass "wir hier noch treuere und flexiblere Mitarbeiter finden". Kerstin Weißenböck (WaLaLa, Weitra) konnte ihren ursprünglich kleinen Laden im Laufe der Jahre sogar auf 240m² vergrößern.

Erfreut zeigten sich die Unternehmerüber die rasche Abwicklung von finanziellen Unterstützungen. "Da wo Hilfe notwendig war, ist diese auch sehr unbürokratisch geflossen", betont Gaugusch.

Kooperation mit Landesinnung der Bäcker



Auf Initiative der NÖ Landesinnung der Bäcker unter Innungsmeister Johann Ehrenberger erhalten alle teilnehmenden Unternehmer von "NÖ Frühstück mit Zukunft" ein herzhaftes Frühstück für zwei Personen. Zugestellt wird das Frühstückspaket stets zeitgerecht vor Beginn der virtuellen Frühstücksrunde.