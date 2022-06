Beim Landesentscheid Sensenmähen in Taufkirchen an der Trattnach konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei heißem Wetter ihre Schneid beweisen.

TAUFKIRCHEN/TRATTNACH. Bei hohe, sommerlichen Temperaturen veranstaltete die Landjugend Taufkirchen am 19. Juni einen großen Frühschoppen und den Landesentscheid im Sensenmähen. 107 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kämpften um die vorderen Ränge. Präzision, Technik, Muskelkraft und Kondition waren gefordert. So mussten die Mädchen eine Fläche von 25 Quadratmetern gemäht werden, die Burschen mussten auf 64 Quadratmeter ihr Können unter Beweis stellen. Allerdings wurde nicht nur in diesen beiden Kategorien gemäht. Auch die Kinder zeigten Schneid, genauso wie die Burschen und Mädchen der Profiliga. Aus dem Bezirk Grieskirchen konnte sich Jona Schlosser von der Landjugend Wendling den zweiten Platz in der Kategorie Damen unter 18 Jahren sichern. Michael Wallaberger von der Landjugend Haag am Hausruck ergatterte sogar den ersten Platz bei den Profis. Für ihn geht es nun mit dem Bundesentscheid im Sensenmähen weiter. Dieser findet von 15. bis 17. Juli in Vorarlberg statt.