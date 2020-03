Statt Online-Shopping: Regionalkarten und Regionalwährungen sollen die Kaufkraft in den Bezirken halten.

BEZIRKE (jmi). 22 Betriebe sind es bereits, mehr sollen es in den kommenden Monaten werden. Es geht um Partnerunternehmen, die Teil der GUUTE Card im Eferdinger Landl sind. „Wir sind mittendrin in der Akquise. Drei neue Firmen haben wir bereits gefunden. Aber es ist schon mühsam. Die Betriebe wissen über die Card Bescheid – aber manchmal nicht, wie wichtig sie ist“, erklärt Christian Prechtl, WKO-Obmann und Obmann des GUUTE Verein Eferdinger Land. Vorreiter ist der Bezirk Urfahr-Umgebung, der 2006 startete, 2014 zog Eferding nach.

Die Bonuspunkte, die beim Einkauf in den Partnerbetrieben gesammelt werden, können dort wieder eingelöst werden. Das Punktesystem ist für Prechtl aber nachrangig: „Es geht hier weniger um den finanziellen Vorteil, sondern darum, ein Zeichen zu setzen. Es ist eine gegenseitige Geste der Wertschätzung. Der Kunde setzt mit der Karte ein Zeichen, der Nahversorger setzt ein Zeichen.“ Gute Statistik für den kleinen Bezirk Eferding: 9.050 Karten werden verwendet, 3.600 Mal im Monat geht die GUUTE Card in der Region Eferding über den Ladentisch. Ein Umsatz von fünf Millionen Euro im Jahr ist an die GUUTE Card gebunden.

Nachhaltiger Kreislauf für die Region

Dadurch entstehe ein nachhaltiger Kreislauf für die ganze Region, ist Prechtl überzeugt: „Mit dem Firmensitz wird auch die Kommunalsteuer gezahlt. Mit dieser können die Gemeinden wieder in die Region investieren.“ Vom Sichern von Arbeitsplätzen ganz zu schweigen. Ähnlich gestaltet sich die Bindung an die Region mit Gutscheinen: Auf solche setzen etwa Gemeinden wie Eferding, Gaspoltshofen und Meggenhofen sowie die Peuerbacher Sternenbetriebe. Die Gutscheine der Vitalwelt werden in Bad Schallerbach, Rottenbach, Haag, Grieskirchen, Wallern, Geboltskirchen und Gallspach eingesetzt und gelten in fast 350 Partnerbetrieben der sieben Vitalwelt-Gemeinden. Die Gemeinde Bad Schallerbach greift zudem zur gleichnamigen Card.

Silberne Münzen in Grieskirchen

Nicht Papier- und Geldkarte: In der Bezirkshauptstadt Grieskirchen kommen silberne Münzen zum Einsatz. Der Trattnachtaler wurde 1991 von der damaligen Grieskirchner Kaufmannschaft ins Leben gerufen. Rudolf Aigner erinnert sich: „Grieskirchen war in den späten 80er-Jahren seiner Zeit voraus. Wir waren eine der ersten Städte, die eine Einkaufsmünze einführte. Durch viel Engagement wurde die Idee der Kaufkraftbindung an die Stadt umgesetzt.“ Früher noch 100 Schilling, ist ein Trattnachtaler nun 10 Euro wert.

Ein wichtiges Mittel gegen den stetig wachsenden Onlinehandel, erklärt Stadtmarketing-Obmann Christian Steiner: „Der Umsatz des Onlinehandels betrug im abgelaufenen Jahr über vier Milliarden Euro. Österreichische Onlineshops profitieren vom wachsenden Markt nur bedingt, da jeder Zweite außerhalb des Landes einkauft und sich somit auch der Kaufkraftabfluss weiter erhöht. Umso wichtiger ist es, vor allem den regionalen Einzelhandel ohne eigene Onlinevertriebsschiene zu erhalten.“ Pro Jahr werden rund 5.000 Stück Trattachtaler ausgegeben, die derzeit in mehr als 70 Betrieben in Grieskirchen gelten. „Die Chance, auch zukünftig um die Ecke mit persönlicher Beratung einkaufen zu können, sollte man nutzen“, plädiert Steiner.

Zur Sache: Regionalwährungen in OÖ

Neben Grieskirchen setzen auch andere Gemeinden und Regionen in Oberösterreich auf eigene Währungen. Darunter fallen etwa:

Rieder Schwanthaler Zehner

Schärdinger 10er

Brückenzehner Braunau-Simbach, Munderfinger Zehner (Bezirk Braunau)

Bad Ischler Gulden, Ebenseer Einkaufsgutscheine, Hallstatt-Gulden, Welterbetaler (Salzkammergut)

Freistädter Zehner, Neumarktling, Aisttaler (Bezirk Freistadt)

Linzer City Gutscheine, Gibling (Linz)

Wels Card

Steyrtaler (Bezirk Kirchdorf)

EnnsTaler (Bezirk Steyr-Land)

Grenzlandtaler (Bezirk Rohrbach)

Die GUUTE Card startete 2006 in Urfahr-Umgebung und findet sich neben der Region Eferding zudem in Marchtrenk und Katsdorf.

"Starker Einsatz für das Landl"

Kommentar von Julia Mittermayr



Die Jeans liefert Zalando, das Buch kommt von Amazon, und sogar große Lebensmittelhändler bieten einen Online-Bestellservice. Wie sieht es künftig in der Region aus, wenn wir uns nur auf den Bestellbutton am Computer verlassen? Ziemlich trist: Denn kleine Kramer können sich aus dem „Milch vergessen“-Einkauf nicht finanzieren. Hier kommen GUUTE Card, an Gemeinden gebundene Gutscheine und Regionalgeld ins Spiel: Sie halten die Kaufkraft im Ort und sichern kleinen Betrieben ein Überleben. Dem Thema Regionalität widmet sich auch diese Sonderausgabe. Mit „Ja zu OÖ“ holen wir Vereine, Betriebe, Organisationen und Mitmenschen vor den Vorhang, die sich für unsere Region einsetzen. Würden Amazon, Zalando und Co unseren Sportnachwuchs sponsern oder Events in der Region organisieren? Eben!

