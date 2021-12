SCHLÜSSLBERG. In einem Facebook-Posting berichtet der Autohändler Daxl von einem Einbruch in der Nacht von 26. November auf 27. November in der Filiale in Schlüßlberg. Dabei entstand ein Sachschaden in der Höhe von 10.000 Euro. Das Unternehmen bittet daher um sachdienliche Hinweise direkt an die Polizeiinspektion Eferding bzw. Grieskirchen. Hilfreiche Angaben werden vom Autohändler mit einem Beitrag von 500 Euro belohnt.