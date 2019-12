Auch nach Weihnachten fliegt das BezirksRundschau-Christkind! In diesem Jahr unterstützt die Hilfsaktion den elfjährigen Marco Hintringer.

HAAG, GEIERSBERG (jmi). Beim Gespräch mit der BezirksRundschau öffnet Doris Hintringer den Küchenschrank und fischt mehrere Packungen an Medikamenten heraus – locker zwei Handvoll. Die Arzneien muss ihr Sohn Marco jeden Tag einnehmen, denn der Bub hat Autismus und Epilepsie. Hinzu kommen KiSS-Syndrom, Spastiken in den Füßen sowie Leistenhoden. Zudem ist Marco inkontinent, er trägt immer eine Windel. Ein Portkatheter musste ihm zur Blutabnahme gelegt werden.

Das Schlimmste aber sind die Anfälle. "Manchmal hat er sie so stark, dass er das, was er bereits gelernt hat, nicht mehr kann: wie von der Festplatte gelöscht. Das ist immer wieder ein Rückschlag", erzählt Mutter Doris. Nicht nur darum gestaltet sich der Tag schwierig: Der Elfjährige hat schon beim Aufstehen bestimmte Rituale. Polster und Bettdecken müssen an einer bestimmten Stelle liegen. Beim Zubettgehen: die gleiche Situation. "Das kann dann Ewigkeiten dauern, bis wir fertig sind." Das Wohnzimmer ist mittlerweile zum Spielzimmer umgebaut. Ein Fernseher ist zwar drin, aber auch die Kästen sind so gestaltet, dass sich Marco nicht wehtun kann.

Zudem muss es immer ein wenig abgedunkelt sein, denn grelles Licht sowie Lärm, Menschenmengen und zu viel Aufregung – auch bei Freude – können bei Marco Anfälle auslösen. "Hat Marco Anzeichen eines Anfalls, gehen wir mit ihm in einen dunklen Raum, legen uns hin, reden ihm zu, damit er herunterkommen kann. Das hilft ab und zu, aber nicht immer. Es gibt keinen Tag, der anfallfrei ist. Das erschwert natürlich auch Dinge wie Einkaufen, da man Marco nicht mitnehmen kann", erklärt die Familie. Weil er keine Stufen steigen kann, wünscht sich Familie Hintringer von den Spenden eine neue Badewanne und einen barrierefreien Hauseingang.

Ihre Spende hilft!

Spenden Sie jetzt an den Verein BezirksRundschau-Christkind* in Grieskirchen & Eferding für Marco Hintringer. Zahlscheine liegen ab Mitte November in den Raiffeisenbanken auf oder überweisen Sie per Online-Banking:

Verein BezirksRundschau-Christkind

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN: AT78 3400 0000 0277 7720

SWIFT: RZOOAT2L

Die Spenden werden automatisch im Steuerausgleich berücksichtigt. Bitte geben Sie dafür im Verwendungszweck folgende Daten vollständig an, da nur so eine Zuweisung garantiert werden kann:

Kennwort "Grieskirchen"

Vor- und Zunamen

Geburtsdatum

Adresse

Datenschutzinfo für Spender: meinbezirk.at/ds-christkind

*Dr. Herbert-Sperl-Ring, 4060 Leonding, ZVR 863416870, SO-6854



