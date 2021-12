1.000 Euro spenden Bettina und Matthias Mittermaier von "Milch:Genuss" an Tobias Dobetsberger.

NEUKIRCHEN AM WALDE. "Wie jedes Jahr verzichten wir auf Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden und spenden stattdessen für einen wohltätigen Zweck. Dieses Mal ist uns das Schicksal von Familie Dobetsberger aus unserer Nachbargemeinde ein besonderes Anliegen", erklärt Geschäftsführer Matthias Mittermaier. Gemeinsam mit seiner Frau Bettina übergab er deshalb 1.000 Euro für das BezirksRundSchau-Christkind. Die Spende kommt Tobias Dobetsberger aus Natternbach zugute, der mit spastischer Tetraparese lebt. Mit dem Erlös soll eine wichtige Lungentherapie finanziert werden, die bis zu 10.000 Euro kostet. "Die Adeli-Therapie tut Tobias wirklich gut. Die Lunge wird dabei richtig belüftet", so Tobias' Mutter Sonja Dobetsberger.

