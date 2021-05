Bereits zum dritten Mal findet die vom oö. Klimaschutzressort und Klimabündnis OÖ initiierte "Freunde der Erde"-Sammelpassaktion statt. „Gutes tun und Pickerl sammeln für den Klimaschutz“ heißt es in OÖs Klimabündnis-Gemeinden.

ALKOVEN. Wer regional und biologisch einkauft, stärkt nicht nur unsere Wirtschaft, sondern schützt auch das Klima. Mit "Freunde der Erde" gelingt beides und wird belohnt: Jenen drei Gemeinden, deren Bürger die meisten Pickerl sammeln, winkt ein Preisgeld von je 1.000 Euro.

„Mit der Sammelpassaktion wollen wir spielerisch Lust machen auf Klimaschutz. Es freut mich sehr, dass auch die Gemeinde Alkoven an Bord ist und fleißig Pickerl sammelt“, so Klimalandesrat Stefan Kaineder. Alleine 2.000 Sammelpässe wurden in Alkoven in Bildungseinrichtungen ausgegeben.

Pickerl sammeln

Durch klimafreundliches Verhalten bei teilnehmenden Betrieben, Direktvermarktern, Vereinen, Schulen, Kindergärten und Altstoffsammelzentren sammeln Teilnehmer "Freunde der Erde"-Pickerl, um den Sammelpass zu befüllen. Sammelpässe erhalten die Bürger am Gemeindeamt, in Schulen und Kindergärten und bei teilnehmenden Vereinen. Norbert Rainer, Leiter des Klimabündnis OÖ, sagt: „20 Gemeinden haben sich heuer zur Aktion angemeldet. Sie setzen ein starkes Signal für bewussten Lebensstil im Sinne Nachhaltigkeit. Regional und biologisch einkaufen, auf sanfte Mobilität achten, reparieren statt wegwerfen, all das sind Dinge, die aktiven Klimaschutz im Alltag möglich machen.“"Freunde der Erde"-Pickerl liegen in Geschäften, bei Dirketvermarktern und Gasthäusern in allen teilnehmenden Klimabündnis-Gemeinden bis 11. Juni 2021 auf. Sie werden verteilt für:

Klimafreundliches Unterwegssein (Anreise zu Fuß, Rad, Öffis,)

Rückgabe von getrennten Werkstoffen im Altstoffsammelzentrum

Kauf von saisonalen, regionalen, fair gehandelten & Bio-Produkten

Konsum von fleischfreien Gerichten im Wirtshaus

Einkaufen mit eigener Tasche/Korb- Teilnahme/Mitwirkung an Repair-Cafès

Reparaturen von (Elektro) Geräten beim örtlichen Fachbetrieb

Mehr aus Grieskirchen & Eferding gibt es hier