Gutes aus Aistersheim: Der Hausrucköl Verein ist für den diesjährigen OÖ Regionalitätspreis nominiert.

AISTERSHEIM (jmi). Die BezirksRundschau vergibt heuer wieder in Zusammenarbeit mit dem Land OÖ, Sparkasse OÖ, Nah&Frisch, ÖBB und ÖAMTC wieder den Regionalitätspreis. Mit diesem werden Unternehmen, Instituationen, Organisationen, Initiativen und Privatpersonen ausgezeichnet, die sich für die Wertschöpfung in der Region engagieren.

Einer der Nominierten ist der Hausrucköl Verein. "Der Raps aus der Region spart vor allem Transport, die Bauern liefern aus dem Umkreis von 30 Kilometer den Raps direkt bei der Ölmühle in Aistersheim an und erzielen dadurch mehr Erlös für ihr Produkt", so Geschäftsführer Josef Voraberger. Das kaltgepresste Rapsöl wird vom nahe gelegenen Unternehmen Vereinigte Fettwarenindustrie in Wels abgeholt, dort schonend raffiniert und unter der landesweit bekannten Marke Kronenöl am Markt platziert. Nachhaltigkeit ist für den Hausrucköl Verein ein Muss: "Nur der Anbau von in Österreich zugelassenen Sorten ist erlaubt und die Vorgaben der AMA für die Bereiche Umweltschutz, Klimawandel und guter landwirtschaftlicher Zustand der Flächen sind einzuhalten und werden kontrolliert."

Ohne Gentechnik, dafür Photovoltaik

Das wertvolle Öl wird durch eine herkömmliche, mechanische Kaltpressung aus der Saat gewonnen, ohne Zusatzstoffe wie das bei der Extraktion erforderliche Hexan. Als Nebenprodukt fällt heimisches Eiweißfutter für die Nutztierhaltung an. Das spart wiederum Transportwege, da Rapskuchen als Ersatz für Sojaextraktionsschrot aus Übersee von den Veredelungsbetrieben aus der Umgebung abgeholt wird. Der Produktionsablauf ist vom Landwirt bis zum fertigen Produkt durchgehend nach den Richtlinien zur Gentechnik freien Erzeugung von Lebensmitteln zertifiziert. Zudem kommen zwei Photovoltaikanlagen zum Einsatz, dadurch wird ein Drittel des Stroms für die Rapspressung selber erzeugt. Der kleine Kreislauf schont Umweltressourcen, schafft Wertschöpfung in der Region und trägt auch im Krisenfall für die Versorgungsicherheit mit Speiseöl und gentechnikfreiem Eiweißfutter bei.

Dass Regionalität auch in Zukunft ein wichtiger Aspekt ist, ist Voraberger überzeugt: "Rapsöl aus regionaler, gentechnikfrei zertifizierter Produktion hat am Markt an Bedeutung gewonnen. Wir wollen diese Chance nutzen und die Produktion weiter steigern. Mit der Errichtung einer Sojatoast- und Pressanlage werden nächstes Jahr auch Sojabohnen aus dem Hausruckviertel verarbeitet", so Voraberger.

Jetzt mitmachen!

Die Teilnahme am Regionalitätspreis ist bis 16. August möglich. Jetzt bewerben unter:

BezirksRundschau GmbH, Dr. Herbert-Sperl-Ring 1, 4060 Leonding

Kennwort "Regionalitätspreis"

oder online unter meinbezirk.at/regionalitätspreis-oö

Einreichungen sind in neun Kategorien möglich:

Dienstleistung und Handel

Industrie

Handwerk und Gewerbe

Vereine, Institutionen, Behörden

Tourismus

Gastronomie

Land- und Forstwirtschaft

Mobilität und erneuerbare Energien

"Regional & Digital"

Sonderpreis