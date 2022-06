Am Pfingstsonntag, 5. Juni wurde von Bischofsvikar Adolf Trawöger die neue Johanneskapelle in Stroheim feierlich eingeweiht.

STROHEIM. Die Familie Neubauer aus der Stroheimer Ortschaft Kobling initiierte und errichtete die neue Johanneskapelle. Seit Jahrzehnten bereitet sie an diesem Platz den Altar für die zweite Station bei der Fronleichnamsprozession vor. Benannt und geweiht wurde die neue Sehenswürdigkeit in der Gemeinde, dem Heiligen Johannes – dieser ist nämlich am Altar abgebildet. Gemeinsam mit einigen Professionisten aus Stroheim wurde dieses Kunstwerk in einigen Monaten Bauzeit geschaffen.