GRIESKIRCHEN. Die Junge ÖVP (JVP) Bezirk Grieskirchen überbrachte am 24. Dezember den Zivildienern sowie den diensthabenden Mitarbeitern des Roten Kreuz ihre Weihnachtsgrüße. Dies hat bei der Jungen ÖVP bereits Tradition – Kasernen, Dienststellen von Rettungsorganisationen, aber auch Krankenhausabteilungen und Seniorenwohnheime werden von "JVP’lern" in ganz Oberösterreich besucht. JVP- Bezirksobfrau Regina Schneeberger überbrachte gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Sebastian Wolfram dem Roten Kreuz Grieskirchen sowie den Dienststellen Haag am Hausruck und Peuerbach einen selbst zusammengestellten Geschenkskorb für ihren freiwilligen Dienst am Heiligen Abend. "Unsere traditionelle Weihnachtsaktion ist eine kleine Geste. Wir wollen damit jenen Menschen Danke sagen, die sich am Heiligen Abend freiwillig in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Das ist gerade in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit", so Bezirksobfrau Regina Schneeberger.