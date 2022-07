Seit 20 Jahren sind im Bezirk Eferding freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Stelle, wenn schwerkranke Menschen und deren Angehörige Hilfe benötigen. Das wurde nun kürzlich im Eferdinger Bräuhaus gebührend gefeiert.

EFERDING. Zur Eröffnung einer ganz besonderen Jubiläumsfeier begeisterte die Sandkünstlerin Lina das Publikum mit emotionalen Bildern einer Hospizgeschichte. Besonders dem freiwilligen Engagement galt der Dank beim Festakt. Grundlage für die Arbeit, die ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Achtsamkeit fordert, wie Beziksstellenleiterin Michaela Schwinghammer-Hausleithner betont, ist auch ein starker Zusammenhalt im Team. "Wir gehen gemeinsam wandern, lachen miteinander und sind auch in schweren Zeiten für einander da" sagt Hospizkoordinatorin Andrea Katzlberger. Doch obwohl Trauer, Schmerz und Verlust in ihrer Arbeit ständig präsent sind, dürfe eines nie aus den Augen verloren werden: "Es geht immer um das Leben."

Berührendes Schauspiel

Im Anschluss an den Festakt wurde das Publikum von den "Mädchen" in den Bann gezogen. Zwei Mädchen hatten Angst vor dem Sterben, sie erschraken vor der eigenen Endlichkeit und durchliefen miteinander verschiedene Stadien der Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Den "Mädchen" gelang es durch Musik und Schauspiel das Publikum zu berühren und zu unterhalten.