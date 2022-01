GRIESKIRCHEN. Anlässlich des 100. Geburtstages von Anton Kiesenhofer statteten ihm Bürgermeisterin Maria Pachner sowie mehrere Mitglieder des Seniorenbundes einen Besuch ab und gratulierten zum Jubiläum, darunter Seniorenbund-Landesobmann Josef Pühringer. Dieser ließ es sich nicht nehmen, Kiesenhofer, der seit über 33 Jahren Mitglied des Seniorenbundes ist, seine Glückwünsche persönlich zu überbringen.

Kiesenhofer, der am 12. Jänner 1922 als Sohn eines Eisenbahners in Attnang-Puchheim geboren wurde, blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Nachdem er 1941 im Zweiten Weltkrieg einrücken musste, geriet er 1945 in russische Gefangenschaft. Nach seiner Rückkehr nach Grieskirchen wurde Kiesenhofer Betriebsprüfer am Finanzamt Grieskirchen, wo er bis zum Abteilungsleiter aufstieg.

"Wir waren glücklicher als so manche Menschen heute"