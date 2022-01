Mit einer Investitionssumme von rund 6,3 Millionen Euro wird der im März 2021 vereinbarte Neubau des TIZ 3 in Grieskirchen umgesetzt und bis Dezember dieses Jahres abgeschlossen. So sollen in der Bezirkshauptstadt die Weichen für ökologische Zukunftstrends gestellt werden.

GRIESKIRCHEN. "Damit können wir hier in Grieskirchen auch auf dem Sektor der E-Mobilität und Umweltsimulation federführend Dienstleistungen anbieten. Das TIZ ist ein regionales Erfolgsprojekt, das auch wirtschaftlich erfolgreich ist und hochwertige Arbeitsplätze sichert“, betonte Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner anlässlich des Spatenstichs für die Erweiterung des Technologie- und Innovationszentrums in Grieskirchen. Seit mehr als 15 Jahren wird dort Prüftechnik für Kunden aus der Elektronik- und Mechatronik-Branche betrieben, zuletzt wurde der Bereich der Umweltsimulation stetig ausgebaut und das Angebot richtet sich nun zusätzlich an die Automobilindustrie mit Fokus Elektromobilität. „Der Klimaschutz und die damit verbundene Veränderung der Mobilität stellen auch die Prüf- und Messtechnik vor neue Herausforderungen. Die stark steigende Nachfrage in der Umweltsimulation veranlasst das Testinstitut TIZ Grieskirchen, sein Dienstleistungsangebot um diese Sparten zu erweitern“, so Achleitner.

Neuer Geschäftsführer für TIZ Landl - Grieskirchen

Dafür werden nun die räumlichen Voraussetzungen geschaffen: Bis Dezember des aktuellen Jahres soll der Neubau des TIZ 3 abgeschlossen sein.



"Um auch weiterhin den Bedürfnissen unserer Kunden aus dem In- und Ausland gerecht werden zu können, ist der Ausbau um weitere rund 1.800 Quadratmeter Hallen- und etwa 500 Quadratmeter Bürofläche notwendig“

, erklärt Martin Oberndorfer, neuer Geschäftsführer des TIZ Landl - Grieskirchen. Der Fokus soll künftig noch stärker auf Nachhaltigkeit gelegt werden, etwa durch die Entwicklung von zukünftigen Produkten oder ein beständig wachsendes Prüfangebot in Umwelt- und Bauteilsimulationen. Auch die Förderung von Arbeitskräften und Jungunternehmern gehört dazu – das Angebot reicht dabei von der "Langen Nacht der Technik" über Bewerbungstrainings für Kinder und Jugendliche bis hin zu Schulungen für Geschäftsführer und Prokuristen.

Wertschöpfung für die Region

Ein Erfolgsfaktor für das TIZ Grieskirchen ist die Zusammenarbeit mit der Pöttinger Landtechnik GmbH, die neben der oberösterreichischen Standortagentur Business Upper Austria zu den Gesellschaftern der TIZ Landl - Grieskirchen GmbH zählt. Die enge Kooperation mit dem Leitbetrieb ermöglicht den Neubau des TIZ 3. Dabei wird bis Dezember 2022 mit einer Investitionssumme von rund 6,3 Millionen Euro ein neuer Gebäudeteil realisiert, der an Pöttinger vermietet wird. Bei der Qualitätssicherung der Firma Pöttinger spielt das TIZ seit mehr als 18 Jahren eine wesentliche Rolle: Maschinen werden dort auf ihre Qualität und Tauglichkeit getestet.

Neben Pöttinger und Business Upper Austria ist auch der Gemeindeverband Grieskirchen-St.Georgen-Tollet Gesellschafter der TIZ Landl - Grieskirchen GmbH.



„Für unsere Region bedeuten der Ausbau und die technologische Ausrichtung des erfolgreichen Technologiezentrums eine zukunftsorientierte Entwicklung“

, betont Maria Pachner, Bürgermeisterin von Grieskirchen. Die Zusammenarbeit mit der Firma Pöttinger sei ein Erfolgsmodell, das Vorzeigecharakter habe und hochwertige Arbeitsplätze schaffe. Dank des Alleinstellungsmerkmals gebe es viele namhafte Firmenkunden aus dem In- und Ausland. „Sie tragen das gute Image in die Welt hinaus“, so Pachner.

Erfolgsbilanz wird fortgesetzt

Die Bilanz des TIZ für das Jahr 2021 war trotz der Corona-Pandemi erfreulich, wie die Verantwortlichen berichten. Von der Gesamtbetriebsleistung in Höhe von 2,2 Millionen Euro wurde mehr als die Hälfte durch den Prüftechnikbereich erzielt. „Trotz der schwierigen Bedingungen im vergangenen Jahr und vielen Investitionen in die Infrastruktur konnte – wie auch schon in den Jahren zuvor – ein positives Betriebsergebnis von rund 120.000 Euro erzielt werden“, berichtet Tanja Spennlingwimmer, Leiterin Investoren- und Standortmanagement bei der oö. Standortagentur Business Upper Austria. Neben der nun gestarteten Erweiterung will man in den kommenden Monaten zusätzlich in die Neugestaltung bestehender Gebäudeteile investieren.

Zur Sache: TIZ Landl – Grieskirchen

Die TIZ Landl - Grieskirchen GmbH vermietet seit 2004 Büro- und Werkstättenflächen. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings in der Führung eines Prüfzentrums für dynamische, statische Tests und für Umweltsimulationen. Außerdem werden Prüfungen entsprechend geltender Normen und Vorschriften durchgeführt. Bauteileprüfanlagen, die zu den modernsten Europas zählen, stehen im TIZ. Aufgrund der engen Kooperation mit der Pöttinger Landtechnik GmbH und der guten Etablierung des Testzentrums im TIZ Grieskirchen werden aktuell Prüfaufträge für Firmen aus Österreich, dem EU-Raum, Japan und Nordamerika durchgeführt.

Eine Flächen- und Ressourcenerweiterung von rund 700 Quadratmeter auf die doppelte Prüffläche erfolgte bei der Erweiterung im Jahr 2014, eine weitere Ausbaustufe war die Installierung eines neuen Shakers im Hauptgebäude. Die Dienstleistung der dynamischen Prüftechnik ist in den österreichischen Technologiezentren einmalig und unterstützt die Innovationskraft von Unternehmen.

Zur Person: Martin Oberndorfer

Martin Oberndorfer ist 44 Jahre alt, verheiratet und Vater von vier Kindern. Zu seinen Hobbies zählen Städte- und Kulturreisen, Triathlon und Skifahren. Der Diplomingenieur für Maschinenbau hat unter anderem Zusatzausbildungen für Prozessmanagement und ist Absolvent eines Führungskräfte-Seminars. Er war bereits in zahlreichen Unternehmen im In- und Ausland tätig, darunter die Aeromaritime Systembau GmbH, die Hauser GmbH und die Saxenhuber Förder- und Lagertechnik GmbH.