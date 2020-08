Starke Regenfälle fordern Einsatzkräfte. Bäche und Flüsse in Oberösterreichs Bezirken treten über die Ufer. Erste Straßensperren wie in Kematen mussten erfolgen, weitere sind nicht ausgeschlossen.



KEMATEN/INNBACH. Die intensiven Niederschläge sorgen für den Anstieg der Pegelstände der oberösterreichischen Gewässer. Weitere Niederschläge werden prognostiziert. Sämtliche Einsatzkräfte arbeiten Hand in Hand und mit Hochdruck daran, die Infrastruktur- und Wegebeziehungen zu gewährleisten und Schäden hintanzuhalten. Dennoch mussten bereits erste Straßenabschnitte aufgrund von Hochwasser gesperrt und lokale Umleitungen eingerichtet werden.

Davon betroffen ist etwa die L1189 Autobahnunterführung in Kematen am Innbach (von KM 6,325 bis KM 6,500). Die Umleitung ist lokal ausgeschildert.

„Alle Einsatzorganisationen wie Feuerwehren, Zivilschutz, Hydrologischer Dienst, Bezirkshauptmannschaften und Straßenmeistereien arbeiten koordiniert zusammen. Auch wenn mit den aktuellen Straßensperren längere Reisezeitverzögerungen einhergehen, gelten diese Maßnahmen lediglich dem Schutz der Bevölkerung“, unterstreichen Wasser-Landesrat Wolfgang Klinger und Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner abschließend.