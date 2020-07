Gemeinsam mit den Verantwortlichen von Naturschauspiel bieten jene der OÖ Kinderwelt Ausflüge für Familien im Land in der Natur an. Auch in Grieskirchen findet unter dem Motto „6 Esel und 7 Mühlen“ eine Exkursion statt.

BEZIRK GRIESKIRCHEN, OÖ. Landtagsabgeordnete Helena Kirchmayr lobt die Initiative: „Die Natur bietet einzigartige Erlebnisse und ermöglicht Kindern viele wertvolle Erfahrungen. Gerade neben Internet, Handy und TV braucht es gerade jetzt die bewusste Auseinandersetzung mit der Umwelt sowie der Pflanzen- und Tierwelt.“

„Es freut uns, dass die Verantwortlichen der OÖ Kinderwelt die Angebote von Naturschauspiel für Kinder und Familien im Land ermöglichen. Neben diesen ausgewählten Terminen ist es übrigens jederzeit möglich, die Führungen ab sieben Personen individuell zu buchen“, sagt Andreas Kupfer, Projektleiter von Naturschauspiel.

Schauspiel in Neukirchen

Unter dem Titel „6 Esel und 7 Mühlen“ findet das Naturschauspiel am 08. August in Neukirchen am Walde statt. Hierbei dreht sich alles um eine Wanderung mit Eseln. In Begleitung von sechs Eseln wird durch das Tal der sieben Mühlen zum Naturschutzgebiet Koaserin gewandert. Zum Abschluss wird ein gemeinsames Picknick veranstaltet. Genauere Infos zum Angebot sowie Infos zur Anmeldung finden Interessierte hier.