Der oberösterreichische Landtag hat nach einer dreitägigen Sitzungsphase das Landesbudget für das kommende Jahr 2022 beschlossen. Der Landeshaushalt für das kommende Jahr beträgt 7,3 Milliarden Euro. Mit dem Festhalten am Oberösterreich-Plan sollen zusätzliche Mittel in der Höhe von 186,9 Mio. Euro für die Krisenbewältigung zur Verfügung stehen.



OÖ, EFERDING. Die laut ÖVP wichtigen Investitionen, die durch die zusätzlichen Mitteln aus dem Oberösterreich-Plan in allen Bereich getätigt werden, sollen für die Sicherung der heimischen Arbeitsplätze sorgen. "Alleine nächstes Jahr werden über 100 neue Kindergartengruppen und Krabbelgruppen geschaffen. Das bedeutet zusätzlich mehr Plätze für 1.700 Kinder. Das ist ein wichtiges Signal für unsere Familien", zeigt sich die Eferdinger Landtagsabgeordnete Astrid Zehetmair (VP) erfreut. Im Bereich der Schulen ist ein Ankauf von Tablets und Softwarelizenzen in Höhe von 9 Mio. Euro – zusätzlich zu Bundesmitteln – vorgesehen.

Europäisches Jahr der Jugend

Das Sozialbudget steigt, so wie auch in den vergangenen Jahren, um 3 Prozent. Dabei können zwei konkrete Schwerpunkte im Bereich der Pflege und der Betreuung angeführt werden: ein Altern in Würde sicherzustellen und der Ausbau der Leistungen für Menschen mit Beeinträchtigung voranzutreiben. Insgesamt sind 526 Millionen Euro für die Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigung vorgesehen. Bis 2027 werden insgesamt 600 zusätzliche Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung geschaffen. Um 15.000 Stunden mehr stehen für die persönliche Assistenz für Menschen mit Beeinträchtigung zur Verfügung. Im Bereich der mobilen Betreuung wird um 10.000 Stunden aufgestockt.

2022 ist auch das europäische Jahr der Jugend. "Das Land OÖ steht den Jugendlichen besonders mit Beratungsangeboten zur Seite. In allen Lebensbereichen, angefangen von Bewerbungstraining, über online Beratungstermine in schwierigen Lebenssituationen ist das Jugendservice des Landes OÖ für Jugendliche da", ergänzt Zehetmair abschließend.