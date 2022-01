Nachdem zuletzt zwei Spiele verloren gingen, wollte das Team der UFG Sparkasse Grieskirchen/Pötting wieder zu seiner alten Form zurückfinden und zwei Siege nach Hause holen. Doch auch vergangenes Wochenende mussten sich die Faustballer den beiden Gegnern aus Seekirchen und Enns geschlagen geben.



GRIESKIRCHEN. Zuerst empfingen die Trattnachtaler in der heimischen Halle die junge Mannschaft aus Seekirchen, gegen die sie bereits in der Hinrunde einen Zwei-Punkte-Sieg erzielen konnten. Die UFG fand jedoch schwer ins Spiel und musste aufgrund vieler Eigenfehler den ersten Satz klar mit 3:11 den Gästen überlassen. Im weiteren Spielverlauf konnten sich die Grieskirchner zwar von einer besseren Seite zeigen und gewannen einen Satz, verloren aber trotz des Wechselns im Angriff aufgrund zu vieler Fehler das Spiel mit 1:3 und konnten keine weiteren Punkte sammeln.

Viele Eigenfehler

Auch gegen Enns konnten die Hausherren nicht überzeugen und zeigten sich weniger kompakt. Das Spiel begann so, wie die Sätze gegen Seekirchen beendet wurden: Viele Eigenfehler regierten das Match, außerdem zeigten sich die Ennser von einer starken Seite. Grieskirchen fand danach wieder ins Spiel zurück und konnte mit zwei Satzsiegen ausgleichen. Bei, spannenden Spielstand von 2:2 konnte die Heimmannschaft mit dem guten Lauf der Gäste aber nicht mehr mithalten und so führten zu viele Konzentrationsfehler zu einem Endstand des entscheidenden Satzes von 11:2 und damit zu einer weiteren Niederlage.

Versöhnliches Ende als Ziel

Die derzeit auf dem fünften Tabellenplatz liegenden Grieskirchner treffen in der letzten Runde vor dem "Final-3" zu Hause auf den Tabellenletzten Union Schwanenstadt und auf Union Compact Freistadt, die sich derzeit auf Platz drei befinden. Anpfiff in der Raiffeisen Sportarena ist am Samstag um 17 Uhr. Die Mannschaft aus Schwanenstadt konnte zuletzt ihren ersten Saisonsieg feiern, Freistadt konnte ebenfalls zwei Punkte gegen Urfahr holen, musste sich aber den Tigers aus Vöcklabruck geschlagen geben. Mit zwei Siegen wollen die Hausruckviertler noch auf den vierten Tabellenrang klettern und die Saison zuhause versöhnlich beenden.