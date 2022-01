Seit 1992 wird in Grieskirchen sowohl am Sand als auch in der Halle gepritscht und gebaggert. Der Union Volleyball (UVB) Sparkasse Grieskirchen feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Vereinsjubiläum. Die BezirksRundSchau sprach mit Gründungsmitglied Hubert Engelsberger und Sektionsleiterin Verena Flajs über die "große Familie".



GRIESKIRCHEN. "Der unglaubliche Zusammenhalt." Dieser zieht sich laut Sektionsleiterin Verena Flajs durch alle Altersgruppen der UVB Grieskirchen. Und das seit nunmehr dreißig Jahren. 2022 feiern die Grieskirchner Volleyballer ihr großes Jubiläum. Seit 1992 wird in der Bezirkshauptstadt mittlerweile offiziell gepritscht und gebaggert. Schon seit Mitte der 1980er-Jahre wurde hobbymäßig und ohne Vereinszugehörigkeit Volleyball gespielt, wie Gründungsmitglied Hubert Engelberger erzählt: "Nachdem einige der damaligen Spieler aber wegen des Studiums nicht mehr dabei sein konnten, kam der Gedanke, sich einem Verein anzuschließen und so eine größere Außenwirkung zu erreichen." Die Sportunion in Grieskirchen war von dieser Idee begeistert und so hob Engelberger mit sieben weiteren Volleyballern die Sektion aus der Taufe. Mit einem Mixed-Team – also Damen und Herren gemeinsam – stiegen die Grieskirchner nach kurzer Anlaufzeit in den Meisterschaftsbetrieb ein.

Die erste Mannschaft der UVB Grieskirchen im Jahr 1992 – damals noch ein "Mixed-Team".

Foto: UVB Grieskirchen

hochgeladen von Valentin Berghammer

Rhythmus unterbrochen

Heute spielen sowohl die Damen als auch die Herren in der ersten oberösterreichischen Landesliga – mit Erfolg: Während die Damenmannschaft seit acht gespielten Runden ungeschlagen und momentan am zweiten Tabellenplatz zu finden sind, liegen die Herren nach passablen Leistungen und zuletzt zwei Siegen in Folgen auf Rang fünf. "Durch die diversen Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren waren unsere Meisterschaften ständig unterbrochen. Wir haben als Mannschaft nicht wirklich in einen Rhythmus finden können, ständig hatten wir das Gefühl, nach den unfreiwilligen Pausen immer wieder neu mit der Aufbauphase zu beginnen", sagt Flajs. Die Sektionsleiterin selbst sorgte gemeinsam mit ihrer Partnerin Cornelia Manigatterer für einen der größten Erfolge im vergangenen Jahr: Das Duo holte sich 2021 erstmals den Titel der "OÖ-Beachcup-Tour". Im Team gelang dem Damen-Team zudem der Einzug in das Halbfinale der oberösterreichsichen Beachliga. Schlussendlich landeten sie auf Rang drei.

Das Herren-Team der UVB Sparkasse Grieskirchen liegt aktuell auf Rang fünf.

Foto: UVB Grieskirchen

hochgeladen von Valentin Berghammer

Starker Zuwachs

Schon in den Anfangsjahren waren es die Mädchen, die der Grieskirchner Volleyballsektion Leben einhauchten. "In den Grieskirchner Hauptschulen wurde damals noch sehr intensiv und erfolgreich im Mädchen-Bereich in der Volleyball-Schülerliga mitgespielt. Daher war es hier einfacher, neue Mitglieder zu gewinnen", so Engelsberger. Schwieriger habe sich die Suche bei den Herren gestaltet. Verantwortlich dafür sei in Grieskirchen die bereits bestehende Konkurrenz aus Fußball, Tennis oder Faustball gewesen, so das Gründungsmitglied. "Es war enorm wichtig, gute Pressearbeit zu machen. Durch die ständige Medienpräsenz kam bei den Herren der Zulauf aus dem gesamten Bezirk Grieskirchen nach und nach zustande", erklärt Engelsberger. Aktuell sind die Grieskirchner Nachwuchsvolleyballer in jeder Altersklasse vertreten. "Dank unserer Spielgemeinschaft 'Hausruckvolley" mit unseren Partnervereinen ASV St. Marienkirchen/P. und den 'Beachvolleys' Gallspach", ergänzt Flajs. "Im Nachwuchsbreich können wir derzeit immer mehr Mitglieder hinzugewinnen, die mehrmals wöchentlich in der Halle oder am Sand tätig sind."

30-Jahr-Feier im Sommer

Demnach wird die Sektion in Grieskirchen und der Region angenommen sehr gut angenommen, "auch wenn es leider nicht immer einfach ist, eine – zumindest in unseren Breiten – Nischensportart zu betreiben", merkt Engelsberger an. Das große, langfristige Ziel des UVB sei es laut Flajys auch, den Volleyballsport in der Region immer mehr wachsen zu lassen und Kinder sowie Jugendliche für den Sport zu faszinieren. "Die große Familie", wie Flajs den UVB Grieskirchen liebevoll nennt, ist also stets offen für interessierte Sportlerinnen und Sportler. "Prinzipiell kann man in jedem Alter noch zu pritschen und baggern beginnen. Wer eine Liebe zu Ballsportarten verspürt und mit Bällen gut umgehen kann, ist bei uns jedenfalls richtig." Das "Wir" soll auch bei der großen 30-Jahr-Feier im Sommer im Vordergrund stehen. Im Rahmen eines Union-Sommerfests sieht der Plan vor, das Jubiläum ausgiebig zu zelebrieren. Und am besten auch wieder Erfolge am Sand. Gemeinsam im Team. Wie eine große Familie eben.