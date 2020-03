EFERDING. Neben unseren Minis strengten sich am vergangenen Wochenende auch unsere Damen- und Herrenmannschaft an. Freitags empfingen unsere Damen SG Wels/Traun. Über die gesamte Spieldauer hinweg ließen die Eferdingerinnen Nichts anbrennen. So dominierten diese das Spiel ab der ersten Minute und sicherten sich damit zwei Siegespunkte.

Ergebnis 25:13 (12:7)

KADER: Resi, Regina (4), Dodo (1), Fatime (1), Anna D. (2), Ines (2), Anabel (6), Medi (1), Kerstin, Magda, Anna E., Pia (8), Stephy (Tor), Jojo (Tor)

Am Tag darauf gastierte SG Edelweiss/LINZ AG in Eferding. Die letzten Begegnungen zwischen Eferding und den Linzern endete stets mit einer Niederlage. Der Spielverlauf in dieser Partie sollte demnach ein anderer sein. Die erste Halbzeit war vollkommen ausgeglichen und nach der Halbzeitpause ging es erfolgversprechend weiter.

Warum auch immer gab es in der 45. Spielminute einen Knackpunkt zum Vorteil der Gäste. Mit dem 20:22 in der 46. Spielminute sprintete die Gastmannschaft in Richtung Sieg. Unseren Herren gelang es leider nicht mehr spielentscheidend einzugreifen.

Nichtsdestotrotz zeigten die HCE Herren über weite Teile des Spieles hinweg eine tolle Leistung.

Ergebnis 24:33 (12:13)

KADER: Cheesi, Flo (6), Mario (7), Stefan Andex. (2), Phips (5), Dominik, Roman (4), Robert (Tor)