Keinen internationalen Raiffeisen Silvesterlauf gab es am 31. Dezember 2021 in Peuerbach, und trotzdem waren ein paar Hobbyläufer auf der Strecke. Denn nach 40 Jahren – die Veranstaltung findet seit 1981 statt – gibt es natürlich einige, für die zum letzten Tag des Jahres das Laufen in Peuerbach einfach dazugehört.

PEUERBACH. "Silvester ohne Laufen in Peuerbach geht einfach nicht", sagte Günther Weidlinger, OÖLV-Präsident und siebenfacher Silvesterlaufsieger. Der ehemalige Spitzenathlet ließ sich trotz der erneuten Absage den traditionellen Lauf zum Jahresabschluss nicht entgehen. Damit war er zum 30. Mal in Folge beim Silvesterlauf dabei. Auch der Silvesterlauf-Gründer und bisherige Organistor, der Natternbacher Hubert Lang, stattete Peuerbach einen Besuch ab. Sogar ein ORF-Kamerateam war angereist, um ein paar Aufnahmen von der "Nicht-Veranstaltung" zu machen und Lang nach 39 erfolgreichen Silvesterlauf-Ausgaben noch einmal vor das Mikrofon zu bitten. Was in Peuerbach an diesem Tag fehlte? "Die gute Stimmung, die sonst immer schon von Beginn an mit den etwa 500 Kindern bei den Kinderläufen geherrscht hat, dazu tausende Zuschauer, die spannende Rennen erleben und Geselligkeit und Spaß am letzten Tag des Jahres genossen haben", meinte Lang.

Gesprächsthema Nummer eins

Unter die Hobbyläufer, die sich heute in Peuerbach verabredet hatten, hat sich heute auch Ludwig "Lucky" Ratzenböck gemischt. Der Natternbacher spielt ebenfalls eine große Rolle in der langen Silvesterlauf-Geschichte: Ratzenböck gewann den Lauf im Jahr 1987 – und darf sich seither als erster Silvesterlauf-Sieger aus Oberösterreich bezeichnen. Diesen Titel muss er sich bislang nur mit Günther Weidlinger teilen. Trotz bereits zwei coronabedingten Absagen, war der Silvesterlauf noch immer das Gesprächsthema Nummer eins in Peuerbach. Verbunden mit der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2022, in dem die 40. Auflage des Silvesterlaufes in Peuerbach wieder einen sportlich und gesellschaftlich "krachenden" Schlusspunkt setzen kann.