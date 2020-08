Der Laskler-Fanclub ist Stütze für den Fußballverein und plant Kamingespräche und eigene Hymne.



BEZIRKE, OÖ (jmi). Ein guter Verein braucht auch guten Rückhalt – das gilt vor allem beim Fußball. "Als ich den Laskler-Fanclub 2014 gründete, hat keiner mehr vom LASK geredet. Der Verein war in der Regionalliga in der Versenkung verschwunden – kaum Zuschauer, keine attraktiven Gegner", erzählt Walter Entholzer, Präsident des Laskler-Fanclubs. Das hat sich mittlerweile geändert: Seit der Saison 2017/18 spielt der LASK in der Bundesliga, der höchsten Liga Österreichs. In der Saison 2019/20 war der Fußballclub erstmals Gruppensieger in der UEFA Europa League.

Und auch der Fanclub mit seinen derzeit 160 Mitgliedern hat einiges zu tun: Jährlich veranstaltet er ein Sommerfest sowie vier Stammtische in Oberösterreich. Ein Treffpunkt, der auch beim Nachwuchs gut ankommt. Die Stammtische, zu denen rund 150 Teilnehmer kommen, setzt sich quasi zu einer Hälfte aus Erwachsenen, zur anderen aus Jugendlichen zusammen: eine Chance für alle Altersgruppen, den Spielern und Trainern auf den Zahn zu fühlen. Das Ziel des Fanclubs ist es, die Aktivitäten des LASK zu unterstützen, um die sportlichen Erfolge der Vergangenheit wieder erreichen zu können.

Netzwerk aus vielen Sparten

Anfeuern allein reicht nicht, wie der Hartkirchner Entholzer erklärt: "Wir sind kein typischer Fanclub, sondern eher ein Netzwerk aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur mit Mitgliedern quer durch die Gesellschaft. Wir wollen, dass der LASK überall präsent ist." So wurde auch die 111-Jahr-Feier 2019 in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung des Landes OÖ organisiert. "Das war ein Fest von Fans mit Fans für Fans", fasst es Entholzer zusammen. Vertreten war dort auch der Fotokünstler Philippe Gerlach. Er stellte seine Fotoserie über den LASK und dessen Fans vor. Über mehrere Monate tauchte Gerlach tief in die Fanszene ein, besuchte die Fans zu Hause oder ging mit ihnen ins Stadion. Gerlach begleitet die Fans auch während der Corona-Pandemie und bei der Eröffnung des neuen Stadions fotografisch. Geplant sind eine Fan-Plakatserie in Linz sowie Ausstellungen.

Kamingespräche im Herbst

Apropos Corona: Die Pandemie ist weder an den Fußballern noch am Fanclub vorbeigegangen. So müssen die Stammtische, die Fanreisen und das Sommerfest auch weiterhin aussetzen. Eine Alternative steht bereit: "Ab Herbst werden wir sogenannte Kamingespräche veranstalten – mit 20 bis 30 Leuten. Das erste wird in Eferding stattfinden, einige Gäste haben wir bereits in petto", erklärt Entholzer. Ähnlich wie bei den Stammtischen haben die Besucher auch hier die Chance, mit LASK-Legenden, Bundesliga-Schiedsrichtern, Sport-Sponsoren oder Spielerberatern zu diskutieren. Geplant ist für die Fans zudem eine LASK-Hymne zum Mitsingen. LASK-Anhänger können ihre Ideen gerne einbringen. Entholzer freut sich über mehr Mitglieder im Fanclub und ist überzeugt: „Die Spitze des Fahnenmasts ist noch nicht erreicht.“

Der Laskler-Fanclub ist zudem für den diesjährigen Regionalitätspreis der BezirksRundschau nominiert.

