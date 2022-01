Die Finanzbildung für Frauen ist der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen ein Anliegen. Unter dem Titel "Girl Power" startet die Regionalbank deshalb eine eigene Podcast-Serie, in der Mitarbeiterinnen umfassend über verschiedene Finanzthemen informieren.

BEZIRKE GRIESKIRCHEN & EFERDING. „Wir wollen mit diesem neuen Angebot einen wesentlichen Beitrag zur bestmöglichen Information für Frauen in Finanzfragen leisten“, betont Vorstandsvorsitzende Michaela Schwinghammer-Hausleithner. Noch immer seien viele Frauen nicht ausreichend informiert. In zahlreichen Beratungsgesprächen mit Kundinnen in den 13 Filialen der Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen habe sich eindeutig gezeigt: Frauen sind oft unsicher und wünschen sich mehr Information und Beratung. Der Bereich der Finanzfragen wird nach wie vor oft von Ehepartnern oder Lebensgefährten übernommen. Im Falle einer Trennung kann mangelndes Finanzwissen jedoch erhebliche Nachteile für Frauen haben. "Wir wollen einen wichtigen Beitrag zur Information in Finanzfragen leisten, damit Frauen vor allem auch im Pensionsalter finanziell abgesichert sind“, erklärt Vorstandsdirektor Gerald Schneeberger.

Frauen von Altersarmut betroffen

Für viele Frauen stellt der Aufbau eines soliden Pensionspolsters eine Herausforderung dar. Der Grund: Frauen verdienen im Vergleich zu Männern in Österreich derzeit noch immer 20,4 Prozent weniger, weil sie aufgrund von Kinderbetreuung eher in Teilzeit arbeiten und vermehrt in Jobs tätig sind, die schlechter bezahlt werden. Die Teilzeitquote bei Frauen in Österreich beträgt aktuell 47,7 Prozent, die durchschnittliche Alterspension der Österreicherinnen liegt bei nur monatlich 1.064 Euro. Das ist deutlich unterhalb der Armutsgrenze von aktuell 1.259 Euro pro Monat.

Laut Statistik Austria sind derzeit rund 200.000 Menschen über 65 von Armut betroffen, 136.000 davon sind Frauen. "Eine verbesserte Finanzbildung kann Frauen dabei helfen, ihr finanzielles Leben besser zu managen und ihr Vermögen deutlich zu erhöhen", meint dazu Schwinghammer-Hausleithner.

Wissensunterschied der Geschlechter in Finanzfragen

Den Unterschied zwischen den Geschlechtern in Finanz- und Versicherungsfragen verdeutlich eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes IMAS von März 2021. Laut dieser fühlen sich Frauen deutlich unsicherer als Männer. Während fast jeder zweite Mann sein Wissen in Bezug auf Finanzen und Vorsorge mit "gut" bewertet, stimmt dem nicht einmal jede dritte Frau zu. Unterschiede treten vor allem nach einer Heirat hervor. Weniger als jede fünfte Ehefrau, aber 28 Prozent der Ehemänner geben an sich, sich bei Finanz- und Vorsorgefragen gut auszukennen. In Familien mit zwei Kindern fühlt sich nur noch jede siebte Mutter "gut" mit diesen Themen vertraut, bei den Vätern war es hingegen fast jeder dritte.

Neuer Podcast „Girl Power“ klärt umfassend auf

Aus diesem Grund hat die Sparkasse den umfassenden Podcast „Girl Power“ initiiert, der ab sofort auf Spotify und Apple Podcast zu hören ist. In speziell Finanzfragen betreffenden Podcast-Episoden informieren drei Sparkassen-Mitarbeiterinnen die Zuhörerinnen – sozusagen von Frauen für Frauen. Auf Abruf können sie sich dort Finanztipps holen, sich auf Banktermine vorbereiten oder einfach ihr Finanzwissen aufbessern. Die ersten beiden der je rund 25 Minuten langen Episoden sind bereits auf den beiden Streaming-Plattformen unter „Girl Power“ zu finden, alle zwei Wochen wird eine weitere Folge veröffentlicht.