20.07.2017, 15:22 Uhr

"An Most und a' gscheide Jausn bitte!" - kulinarische Spezialitäten haben oft eine lange Tradition.

Von Most bis Schaubrennerei

BEZIRK (stm). Egal ob Jausenstation oder Mostheuriger - die Region bietet zahlreiche Möglichkeiten, die lauen Sommerabende bei saisonalen Schmankerln in gemütlichen Gastgärten zu genießen. Wir haben für Sie eine kleine Auswahl dieser Einkehrmöglichkeiten vorbereitet: Der Mostheurige Möseneder in Geboltskirchen ist bekannt für seine hauseigene Most- und Schnapserzeugung. Sein Angebot reicht von der klassischen Brettljause bis zum Bratl in der Rein. Besonders beliebt sind seine hausgemachten Pofesen, Buchteln und Bauernkrapfen. Wer regionale Jausenschmankerl auf einer gemütlichen Sonnenterasse mit Alpenpanoramablick genießen will, sollte den Mostheurigen "Am Hochfeld" besuchen. Das angebotene geselchte Rindfleisch wird sogar in der hauseigenen Selchkammer hergestellt.Im Bezirk Eferding werden im Mostheurigen Hofer als Spezialität des Hauses die "Goldenen Nudeln" aufgetischt: ein Germteiggebäck mit Nüssen nach altem Rezept. Wer sortenreine Moste, Brände oder verschiedene Säfte aus der Region genießen möchte, sollte den Mosthof 3er Berg in Haibach ob der Donau besuchen. Hier wird den Gästen in der hauseigenen Schaubrennerei gezeigt, wie das Brennen von Schnaps funktioniert. Auch Mostverkostungen werden angeboten.