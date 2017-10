Feuerwehr-Urgestein Helmut Neuweg feierte 60. Geburtstag

02.10.2017, 20:11 Uhr

All seine Freunde, Wegbegleiter, Feuerwehrkommandanten des Abschnittes, Arbeitskollegen und seine große Familie kamen zur Megaparty.Sogar Feuerwehr-Landesrat Elmar Podgorschek und Bezirkshauptmann Christoph Schweitzer liesen es sich nicht nehmen und gratulierten dem Jungen 60er.

Brandrat Neuweg ist bereits seit über 43 Jahren ein aktiver Feuerwehrmann und seit gut 13 Jahren als Abschnittskommandat für 24 Feuerwehren rund um Peuerbach verantwortlich.Viele lobende Worte und Überraschungen standen an diesen Abend am Programm. Neben großen, kleinen und freundschaftlichen Geschenken gab es für den Jubilar sogar ein eigenes Feuerwerk zum Feste.Die nächste zwei großen Feuerwehr-Herausforderungen für den umsichtigen Abschnittskommandanten stehen bereits auf dem Plan: Das große 6-Bezirke-Jugendlager findet 2019 wieder in der Region Peuerbach statt und für 2022 erhofft der Agathenser den Landes-Feuerwehrleistungsbewerb in der Stadt Peuerbach austragen zu dürfen - bevor er die Feuerwehrpension antreten will.Mehr Fotos und täglich aktuelle Feuerwehr-News gibt es auf der Bezirks-Feuerwehrhomepage unter www.bfk-grieskirchen.at