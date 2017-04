Abend des Ehrenamtes: Bürgermeisterin Maria Pachner sagt Danke!

28.04.2017, 16:18 Uhr

Das Ehrenamt genießt große Wertschätzung und Anerkennung. Dies brachte auch die Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste in den Festsälen des Landschlosses Parz zum Ausdruck, allen voran Landesrat Max Hiegelsberger, Bundesrat Peter Oberlehner und Bezirkshauptmann Mag. Christoph Schweitzer.

Unter der Moderation von Thomas Wimleitner sorgte ein buntes Programm für einen netten, unterhaltsamen aber auch informativen Abend mit einem Rückblick auf das Jahr 2016. Der MGV Grieskirchen-Tolleterau, der heuer sein 50. Gründungsjahr feiert, und das Saxophonquartett „SaxArt“ umrahmten die Feier musikalisch.

Besondere Leistungen und Verdienste im vergangenen Jahr wurden von Bürgermeisterin Maria Pachner wieder mit Ehrenurkunden honoriert. „Das Ehrenamt ist für unsere Zusammenleben von unschätzbarem Wert, vieles wäre ohne die freiwillig Tätigen nicht möglich. Die großartige Faustball-EM 2016 in Grieskirchen beispielsweise konnte nur dank des unermüdlichen Einsatzes zahlreicher Helferinnen und Helfer realisiert werden. Auch „Essen auf Rädern“, die Feuerwehr, das Rote Kreuz sind Paradebeispiele für diese wichtige Säule der Gesellschaft. Grieskirchen ist in der glücklichen Lage, viele engagierte Vereine zu haben - sie leisten Großartiges, vor allem in der Jugendarbeit“, so Bürgermeisterin Maria Pachner.Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Silbernen Ehrenzeichens der Stadt Grieskirchen an. Diese Auszeichnung hätte auchüberreicht werden sollen. Sie verstarb allerdings völlig unerwartet im März 2017, weshalb ihre Familie die Ehrung entgegen nahm.Seit dem Jahr 1983 unterrichtet Prof. Johannes Muckenhumer am BORG Grieskirchen, wo er als „Internet-Pionier“ gilt. Er war zusammen mit einigen Kollegen federführend, als das WorldWideWeb im BORG Einzug hielt. Er betreute zahlreiche Gastschüler aus aller Welt, und seine engagierte und mitfühlende Art veranlassten ihn immer wieder, sich in diverser Gremien für Schüler und Kollegen einzusetzen. Seit 1990 ist er Jugendrotkreuz-Referent des BORG mit sehr guten Kontakten zur Bezirksleitung. Zusammen mit Prof. OStR Dr. Renate Mayrhofer hat er in Grieskirchen viele wertvolle kulturelle Akzente gesetzt. Sie haben bei der Oö. Landesausstellung 2010 in Grieskirchen mitgewirkt und im Rahmen des Jubiläumsjahr „Vor 200 Jahren gehörte Grieskirchen zu Bayern – Grieskirchen als Grenzstadt“ umfangreich geforscht und recherchiert. Sie organisierten zu diesem Thema einen Vortragsabend, eine Ausstellung und die Kunstinstallation „Die Weberbrücke“. Auch bei der Umsetzung des „Grenzwegziehers“ waren beide maßgeblich beteiligt.