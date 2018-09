"Bierige Einblicke" mit der Jungen Wirtschaft Eferding

21.09.2018, 14:04 Uhr

Brauereieigentümer Marcus Mautner Markhof vermittelte den Gästen gleich zu Beginn genaue Einblicke in die Geschichte der Brauerei, schließlich ist sie das älteste Gebäude der Stadt. JW-Eferding-Vorsitzender David Falkner begrüßte die Runde – darunter auch den designierten Wirtschaftskammer Obmann von Eferding, Christian Prechtl und seinen neuen Stellvertreter Tobias Luger von der Werbeagentur Lemontec aus Aschach.

Vom Sudhaus über die Flaschenhalle in den Lagerkeller zum berühmten „Zwickelhahn“ tauchten die Teilnehmer in die Welt des heimischen Bier. Was natürlich nicht fehlen durfte? Die Verkostung der verschiedenen Biersorten im Anschluss – frisch vom Fass versteht sich.Fotos 1-4: Andreas Maringer/eventfoto.at; ab Foto 5: Constance Haslberger/BRS