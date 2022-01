Nach dem Team-Erfolg im Mixed-Bewerb mit dem Grazer Arvin Auner in Gastein erreichte Julia Dujmovits auch auf der Kärntner Simonhöhe mit Platz zwei einen erneuten Top-Platz.

SIMONHÖHE/SULZ. In Hinblick auf die Olympischen Spiele kommt Julia Dujmovits, die Olympiasiegerin von 2014 in Sotchi, immer mehr auf Touren. Im letzten Einzel-Rennen vor Peking gelang der Sulzerin erneut der Sprung auf das Sieges-Podest. Im Parallel-Riesentorlauf musste sich die 34-Jährige nur der Überraschungssiegerin Alexandra Krol aus Polen geschlagen geben.

Gute Leistung

Zuvor erreichte sie mit Siegen über die Russin Milena Bikowa, die Deutsche Carolin Langenhorst und die Russin Sofia Nadirschina, die sie im Halbfinale um 1/100 Sekunde hinter sich ließ, das Große Finale. "Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Man musste viel arbeiten um immer in der Spur zu bleiben. Im Finale bin ich dann leider bei einem Tor hängen geblieben", so Dujmovits nach dem Rennen. Dritter wurden ex aequo die Deutsche Melanie Hochrieter und Sofiya Nadyrshina aus Russland.

In Kärnten steht morgen Samstag ein weiterer Teambewerb auf dem Plan, dann folgt die Nominierung für Peking.