Eigentlich wurde die "Glaslwirtschaft" von Martin und Annette Fandl aus der Not geboren. Als nach der ersten Lockerung des Corona-Shutdowns ihr Gasthaus in Steinfurt für den Abholservice wieder aufsperren durfte, boten die beiden fertige Gerichte in Gläsern zum Selbstabholen an.

Von 7.00 bis 23.00 Uhr

Aber mittlerweile ist die Übergangsidee zur Dauereinrichtung geworden, die täglich von 7.00 bis 23.00 Uhr geöffnet ist, auch an den Ruhetagen. "Die Leute nehmen das Angebot einfach gerne an", schildert Wirt Martin.

Die Glaslwirtschaft ist im Garten des Gasthauses eingerichtet, von der Straße her zugänglich und besteht aus zwei geräumigen, großzügig bestückten Kühlvitrinen. Hier warten fertig zubereitete Gerichte wie Kümmelbraten, Ochsensugo oder Wildwürstel, aber auch Jausenbestandteile wie Grammelschmalz, Käse, Südobst-Konserven oder Dosenfisch. Mindestens genauso beliebt zum Mitnehmen sind fertige Desserts oder Getränke wie Wein, Bier, Uhudlerspritzer und Alkoholfreies.

Wer es besonders frisch haben möchte, kann sich aus den Hochbeeten im Garten Pfefferoni, Zwiebel oder Kräuter pflücken. Und wer besonders hungrig oder durstig ist, kann sich im Garten an einen der bereitstehenden Tische setzen und seine Jause unter den schattigen Obstbäumen sofort verzehren.

Vertrauen ist gut

Beim Bezahlen herrscht der Vertrauensgrundsatz. Das Geld wird vom Kunden selbstständig in eine Box geworfen. "Es war noch nie zu wenig drin", sind Annette und Martin stolz.