Uhudlersturmfest lockte Tausende ins Heiligenbrunner Kellerviertel

01.10.2017, 01:53 Uhr

An 22 Standeln wurde ausgeschenkt, Spanferkel, Wildgulasch, Krautsuppe, gegrillte Forelle und vieles mehr verführten zum Verkosten. Den Uhudler gab es nicht nur Sturm-Form, sondern auch pikant in Eierschwammerlsoße oder marmeladig in süße Krapfen gefüllt.Karl Böö, Obmann des Weinbau- und Kellervereins, zeigte sich vom Publikumszustrom beeindruckt. Die Begleitmusik lieferten die Musigeina, Luis & seine Freunde und die Liebauer Böhmische. Politiker aller Couleurs nützten in Wahlkampfzeiten das Bad in der Menge.