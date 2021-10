Mit dem Pedibus kommen zahlreicher Tiroler Schulkinder sicher zur Schule. In der Marktgemeinde Wattens feiert die Aktion heuer ihr 10-jähriges Jubiläum.

WATTENS. Die Schule hat für die Erstklässlerinnen und Erstklässler vor kurzem wieder begonnen. Die Aktion Pedibus gibt auch Eltern ein sicheres Gefühl, wenn sie ihre Sprösslinge in die Schule schicken. In der Marktgemeinde Wattens feiert der „Bus auf Füßen“ heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Für Eltern ist es ein großer Schritt, die Kinder das erste Mal allein in die Schule zu schicken. Die Sorge, dass im Straßenverkehr etwas passieren könnte, ist manchmal groß. Mit der Initiative „Pedibus“ von Land Tirol und Klimabündnis Tirol trainieren die Kinder den Schulweg gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson und werden damit optimal auf den selbstständigen Schulweg vorbereitet. In Wattens ist der Pedibus seit 2012 unterwegs. Zum 10-jährigen Jubiläum freut sich die Wattner Vizebürgermeisterin Christina Möstl, die den Pedibus in der Gemeinde organisiert. „Mit dem Pedibus werden nicht nur die Eltern entlastet, die sich so sicher sein können, dass ihre Sprösslinge sicher in der Schule ankommen, sondern auch die Verkehrssituation vor den Bildungseinrichtungen zu Bringzeiten wird spürbar entspannt", so Möstl. Auch Bgm. Thomas Oberbeirsteiner ist begeistert von dem Projekt: „Kinder im Straßenbild zeugen von einer lebendigen Gemeinde. Mein Dank gilt den vielen ehrenamtlichen Begleitpersonen.“

Beratung von Klimabündnis Tirol

Das Klimabündnis Tirol steht den Schulen, Gemeinden und Eltern mit einem umfassenden Beratungspaket zur Seite und unterstützt sie bei der konkreten Durchführung. Seit 2008 wurden fast 250 Pedibusse in Tiroler Gemeinden und Städten durchgeführt. Inspektionskommandant Michael Kohlgruber hebt die Wichtigkeit der Einschulung der Begleitpersonen hervor, damit die korrekte Durchführung sichergestellt werden kann. Die mit Signalstab und Warnweste ausgerüsteten Freiwilligen sind damit rechtlich abgesichert und versichert. An insgesamt über 25 Tiroler Bildungseinrichtungen verkehrt der Pedibus bereits.

